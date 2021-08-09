Над Alpine нависла угроза штрафа из-за частых замен выхлопа

Команды Формулы 1 имеют право использовать по ходу сезона не более восьми комплектов выхлопной системы – за превышение этого количества положена потеря стартовых позиций.

К моменту летнего перерыва у Эстебана Окона установлен уже седьмой по счету выхлоп, у его партнера по Alpine Фернандо Алонсо – пятый. Ни в одной другой команде пелотона не использовали для своих пилотов более четырех комплектов.

Однако в Энстоуне уверены, что смогут избежать наказания, хотя позади лишь 11 Гран При из 23 запланированных. Как объяснил исполнительный директор Марцин Будковски, весной у Alpine были проблемы с надежностью выхлопа, но сейчас решение проблемы уже найдено.

«В начале года с этим были сложности, потому мы вынуждены были часто проводить замены выхлопа во избежание отказа в гонках, – объяснил Будковски по ходу уик-энда в Будапеште. – Но мы полагаем, что сумели устранить проблему благодаря новой спецификации, которая появилась по ходу сезона.

Сейчас мы разбираемся с тем, что имеем в запасе. Так как общее число фиксировано, придется заняться этим вопросом. Распределить уже использованные детали для тренировок, квалификаций и гонок. Найти самый эффективный вариант на остаток сезона.

Постучу по дереву, но мы рассчитываем избежать штрафов. Понятно, что в начале сезона у нас было использовано больше деталей, чем у соперников».

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Renault, которая снабжает Alpine силовыми установками, первоначально планировала переход на серьезно доработанную версию мотора с сезона-2021. Однако пандемия вынудила французов отложить эти планы на год.

По словам Будковски, в нынешнем чемпионате старые двигатели в значительной мере являются для команды сдерживающим фактором.

«Я не дам вам прямого ответа, – сказал он, отвечая на вопрос Motorsport.com о том, какова эффективность моторов Renault в сравнении с соперниками. – Но мы провели специальный анализ и сами вполне точно понимаем картину. Это касается и мощности, и работы с энергией, и веса, и компоновки, и еще много чего.

Мы сейчас используем двигатели 2019 год. С того времени соперники продвинулись вперед, а мы – нет.

Это не идеальная ситуация, что нам пришлось отложить дебют нового мотора. Но у нас просто не было ресурсов, чтобы готовить одну новинку к этому сезону и еще одну – к следующему. Потому было принято стратегическое решение сконцентрировать усилия на 2022 годе.

Я считаю его болезненным, но правильным. Но в этом сезоне мы отстаем от соперников».

После победы Эстебана Окона в Венгрии Alpine вышла на пятое место в Кубке конструкторов, но McLaren и Ferrari команда уступает более 100 очков.