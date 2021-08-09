Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / «Понял, что могу». 15 кругов, которые изменили Норриса
Формула 1 Новости

Над Alpine нависла угроза штрафа из-за частых замен выхлопа

Автор:

В команде настаивают, что не опасаются наказания – однако математика говорит об обратном

Над Alpine нависла угроза штрафа из-за частых замен выхлопа

Команды Формулы 1 имеют право использовать по ходу сезона не более восьми комплектов выхлопной системы – за превышение этого количества положена потеря стартовых позиций.

К моменту летнего перерыва у Эстебана Окона установлен уже седьмой по счету выхлоп, у его партнера по Alpine Фернандо Алонсо – пятый. Ни в одной другой команде пелотона не использовали для своих пилотов более четырех комплектов.

Однако в Энстоуне уверены, что смогут избежать наказания, хотя позади лишь 11 Гран При из 23 запланированных. Как объяснил исполнительный директор Марцин Будковски, весной у Alpine были проблемы с надежностью выхлопа, но сейчас решение проблемы уже найдено.

«В начале года с этим были сложности, потому мы вынуждены были часто проводить замены выхлопа во избежание отказа в гонках, – объяснил Будковски по ходу уик-энда в Будапеште. – Но мы полагаем, что сумели устранить проблему благодаря новой спецификации, которая появилась по ходу сезона. 

Сейчас мы разбираемся с тем, что имеем в запасе. Так как общее число фиксировано, придется заняться этим вопросом. Распределить уже использованные детали для тренировок, квалификаций и гонок. Найти самый эффективный вариант на остаток сезона.

Постучу по дереву, но мы рассчитываем избежать штрафов. Понятно, что в начале сезона у нас было использовано больше деталей, чем у соперников».

Читайте также:

Renault, которая снабжает Alpine силовыми установками, первоначально планировала переход на серьезно доработанную версию мотора с сезона-2021. Однако пандемия вынудила французов отложить эти планы на год.

По словам Будковски, в нынешнем чемпионате старые двигатели в значительной мере являются для команды сдерживающим фактором.

«Я не дам вам прямого ответа, – сказал он, отвечая на вопрос Motorsport.com о том, какова эффективность моторов Renault в сравнении с соперниками. – Но мы провели специальный анализ и сами вполне точно понимаем картину. Это касается и мощности, и работы с энергией, и веса, и компоновки, и еще много чего.

Мы сейчас используем двигатели 2019 год. С того времени соперники продвинулись вперед, а мы – нет. 

Это не идеальная ситуация, что нам пришлось отложить дебют нового мотора. Но у нас просто не было ресурсов, чтобы готовить одну новинку к этому сезону и еще одну – к следующему. Потому было принято стратегическое решение сконцентрировать усилия на 2022 годе.

Я считаю его болезненным, но правильным. Но в этом сезоне мы отстаем от соперников».

После победы Эстебана Окона в Венгрии Alpine вышла на пятое место в Кубке конструкторов, но McLaren и Ferrari команда уступает более 100 очков.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
«Понял, что могу». 15 кругов, которые изменили Норриса

Предыдущая новость

«Понял, что могу». 15 кругов, которые изменили Норриса
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

«Понял, что могу». 15 кругов, которые изменили Норриса

4 ч
2
Формула 1

Ньюи: На отчетах некоторых пилотов я сплю. С Максом не так

8 ч
3
Формула 1

Над Alpine нависла угроза штрафа из-за частых замен выхлопа

2 ч
4
Формула 1

У Цуноды появился серьезный конкурент в споре за место в AlphaTauri

1 дн
5
Формула 1

Ferrari хочет перехода Ф1 на 4-цилиндровые моторы. Renault против

9 ч
Самое важное:
Над Alpine нависла угроза штрафа из-за частых замен выхлопа
Формула 1

Над Alpine нависла угроза штрафа из-за частых замен выхлопа

2 ч
«Понял, что могу». 15 кругов, которые изменили Норриса
Формула 1

«Понял, что могу». 15 кругов, которые изменили Норриса

4 ч
Ньюи: На отчетах некоторых пилотов я сплю. С Максом не так
Формула 1

Ньюи: На отчетах некоторых пилотов я сплю. С Максом не так

8 ч
Ferrari хочет перехода Ф1 на 4-цилиндровые моторы. Renault против
Формула 1

Ferrari хочет перехода Ф1 на 4-цилиндровые моторы. Renault против

9 ч
У Цуноды появился серьезный конкурент в споре за место в AlphaTauri
Формула 1

У Цуноды появился серьезный конкурент в споре за место в AlphaTauri

8 авг. 2021 г.
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Пабло Элизальде Больше от
Пабло Элизальде
Бинотто назвал состав Ferrari сильнейшим в Ф1
Формула 1

Бинотто назвал состав Ferrari сильнейшим в Ф1

Сайнс отказался считать сезон-2021 лучшим для себя в Ф1
Формула 1

Сайнс отказался считать сезон-2021 лучшим для себя в Ф1

Феттель назвал непрофессиональными действия FIA в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Феттель назвал непрофессиональными действия FIA в Имоле

Alpine Больше от
Alpine
Ferrari хочет перехода Ф1 на 4-цилиндровые моторы. Renault против
Формула 1

Ferrari хочет перехода Ф1 на 4-цилиндровые моторы. Renault против

Как Alpine спасла сезон Окона Гран При Венгрии
Формула 1

Как Alpine спасла сезон Окона

«Самопожертвование». Прост похвалил Алонсо за помощь Окону Гран При Венгрии
Формула 1

«Самопожертвование». Прост похвалил Алонсо за помощь Окону

Самое читаемое Сегодня

«Понял, что могу». 15 кругов, которые изменили Норриса
Формула 1 Формула 1

«Понял, что могу». 15 кругов, которые изменили Норриса

Над Alpine нависла угроза штрафа из-за частых замен выхлопа
Формула 1 Формула 1

Над Alpine нависла угроза штрафа из-за частых замен выхлопа

Ньюи: На отчетах некоторых пилотов я сплю. С Максом не так
Формула 1 Формула 1

Ньюи: На отчетах некоторых пилотов я сплю. С Максом не так

Ferrari хочет перехода Ф1 на 4-цилиндровые моторы. Renault против
Формула 1 Формула 1

Ferrari хочет перехода Ф1 на 4-цилиндровые моторы. Renault против

«Он десять лет так ездит, а судьи молчат». В MotoGP поругались гонщики
MotoGP MotoGP

«Он десять лет так ездит, а судьи молчат». В MotoGP поругались гонщики

У Цуноды появился серьезный конкурент в споре за место в AlphaTauri
Формула 1 Формула 1

У Цуноды появился серьезный конкурент в споре за место в AlphaTauri

Эрикссон взлетел в воздух на пути к победе в Нэшвилле
IndyCar IndyCar

Эрикссон взлетел в воздух на пути к победе в Нэшвилле

Ральф Шумахер: История Боттаса в Mercedes закончена
Формула 1 Формула 1

Ральф Шумахер: История Боттаса в Mercedes закончена

Самое важное:

Над Alpine нависла угроза штрафа из-за частых замен выхлопа
Формула 1 Формула 1

Над Alpine нависла угроза штрафа из-за частых замен выхлопа

«Понял, что могу». 15 кругов, которые изменили Норриса
Формула 1 Формула 1

«Понял, что могу». 15 кругов, которые изменили Норриса

Ньюи: На отчетах некоторых пилотов я сплю. С Максом не так
Формула 1 Формула 1

Ньюи: На отчетах некоторых пилотов я сплю. С Максом не так

Ferrari хочет перехода Ф1 на 4-цилиндровые моторы. Renault против
Формула 1 Формула 1

Ferrari хочет перехода Ф1 на 4-цилиндровые моторы. Renault против

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.