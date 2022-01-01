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Формула 1 Новости

Видео: Цунода учит Ферстаппена японскому

Автор:
, редактор

Насколько хорошо Макс учит иностранные языки?

Видео: Цунода учит Ферстаппена японскому

Команда AlphaTauri опубликовала в соцсетях короткий ролик, снятый еще во время уик-энда Формулы 1 в Бельгии. На видео Юки Цунода выступил в роли преподавателя японского языка для Макса Ферстаппена. Японского пилота заодно спросили, был ли он хорошим учеником в школе, на что получили застенчивое «нет».

На видео Цунода учил Ферстаппена произносить фразу «Меня зовут Макс».

 
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