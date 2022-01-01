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Видео: Цунода учит Ферстаппена японскому
Автор: Александра Шубина , редактор
Насколько хорошо Макс учит иностранные языки?
Команда AlphaTauri опубликовала в соцсетях короткий ролик, снятый еще во время уик-энда Формулы 1 в Бельгии. На видео Юки Цунода выступил в роли преподавателя японского языка для Макса Ферстаппена. Японского пилота заодно спросили, был ли он хорошим учеником в школе, на что получили застенчивое «нет».
На видео Цунода учил Ферстаппена произносить фразу «Меня зовут Макс».
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Видео: Цунода учит Ферстаппена японскому
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