Видео: Цунода учит Ферстаппена японскому

Команда AlphaTauri опубликовала в соцсетях короткий ролик, снятый еще во время уик-энда Формулы 1 в Бельгии. На видео Юки Цунода выступил в роли преподавателя японского языка для Макса Ферстаппена. Японского пилота заодно спросили, был ли он хорошим учеником в школе, на что получили застенчивое «нет».

На видео Цунода учил Ферстаппена произносить фразу «Меня зовут Макс».