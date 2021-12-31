Почему машинами Ф1 2022 года будет сложнее управлять

В 2022 году в Формуле 1 вступит в силу новый регламент, благодаря которому, как ожидается, пилотам будет гораздо проще ехать на хвосте у соперника и атаковать. Чтобы добиться этого, чемпионату пришлось изменить пропорцию, в какой прижимную силу генерируют ключевые аэродинамические элементы: доля, которую обеспечивают антикрылья, снизится – благодаря повышению доли, за которую отвечает центральная часть машины.

Ожидалось, что одним из последствий станет резкое увеличение времени на круге – по изначальным предположениям, автомобили могут стать медленнее на пять секунд с круга. Но поскольку команды начали все больше и лучше понимать детали регламента, появилось предположение, что машины будут отставать от болидов 2021 года всегда на полсекунды.

Однако главный вопрос, который волновал всех гонщиков, опробовавших цифровые копии гоночных маши на симуляторах – то, что новые болиды по-другому управляются. Например, Ландо Норрис отмечал следующее: «Определенно, стиль вождения изменится. Я не думаю, что машиной будет так же приятно управлять. Наверное, чем-то напоминает Ф2 – с ней надо больше бороться».

Как объясняет Николас Томбасис, глава комиссии FIA по гонкам формул, такие ощущения – следствие мер, направленных на упрощение аэродинамики болидов.

«У нынешних машин есть немало сложностей с точки зрения управляемости. Команды выстраивают поведение машины в поворотах, именно чтобы обеспечить хорошую управляемость. Также им необходима стабильность – и этому вопросу они уделяют много времени на симуляторе.

Более того, они активно работают с аэродинамикой, чтобы исключить резкое изменение в поведении машины по ходу поворота, что может застать гонщика врасплох.

Как я понимаю, новые правила еще более усложнят ситуацию. Управлять машинами станет еще сложнее, их управляемость уже не будет столь отточенной – и как по мне, это хорошо. Для навыков гонщиков только лучше, когда болид будет менее предсказуем».

Дополнительная информация: Джорджо Пиола