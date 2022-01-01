Глава Ф1: В начале сезона разрывы вырастут – но тут же сократятся

Смена технического регламента в Формуле 1 часто приводит к тому, что одна или несколько команд, чьи конструкторы смогли придумать что-то оригинальное, получают преимущество – и пользуются им до тех пор, пока удачное решение не будет запрещено или скопировано остальными.

Глава Формулы 1 Стефано Доменикали не исключает, что в начале 2022 года ситуация может повториться. Однако менеджер считает, что такое преимущество будет быстро минимизировано, а то и сведено на нет.

«В начале следующего сезона разница в скорости между командами может оказаться больше, чем многие ожидают, – заявил Доменикали. – Но я также уверен, что с учетом ограничения бюджетов и того, что правила прописаны весьма тщательно, отставшие быстро смогут догнать лидеров.

На самом деле в 2022 году машины изменятся очень сильно, как в позитивном, так и в негативном ключе. Появление граунд-эффекта предъявляет особые требования к мастерству пилотов. Это будут машины, позади которых уже не будет того грязного воздуха, в котором шины преследователя сильно скользят и перегреваются.

Нашей целью при этом было облегчить плотную борьбу – чтобы техника не ограничивала возможности пилотов».

Дополнительная информация: Франко Нуньес