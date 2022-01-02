Феттель: Гонщикам не нужно по 10 раз кричать «дерьмо» по радио

Четырехкратный чемпион мира и отец трех детей Себастьян Феттель высказал свой взгляд на то, как гонщикам следует общаться по радио во время заездов. По словам пилота, ему хочется соблюдать баланс и придерживаться определенного уровня языка, не скатываясь к постоянной ругани – в частности, чтобы показать пример своим детям. Но из-за постоянного давления даже Феттелю бывает тяжело сдерживаться.

«Когда я начинал, никого не волновало, о чем я кричал в шлеме, потому что едва ли кто-то мог это расслышать, – рассказал Феттель в интервью F1-Insider. – Сейчас все по-другому. События на трассе часто вызывают у меня негативные эмоции. Это можно сравнить с первой реакцией футболиста на какой-то эпизод на поле. Думаю, ты должен осмыслить ощущения и только потом выражать их. Но тебе не нужно кричать “дерьмо” 10 раз. Да, необязательно быть святым – но при этом ты должен хотя бы показать, что хочешь им быть.

Я также хочу показать своим детям пример определенного языка. Но эмоции по-прежнему важны, особенно в спорте. Иногда ты счастлив, иногда зол, иногда тебе грустно. Нет ничего постыдного в том, чтобы выразить то или иное состояние. Но важно то, как именно ты его проявишь».