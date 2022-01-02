Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Предыдущая / Глава Ф1: В начале сезона разрывы вырастут – но тут же сократятся Следующая / McLaren: Mercedes помог Ferrari опередить нас
Формула 1 Новости

Феттель: Гонщикам не нужно по 10 раз кричать «дерьмо» по радио

Автор:
, редактор

По словам немецкого пилота, выражать эмоции – это нормально. Но во всем нужна мера

Феттель: Гонщикам не нужно по 10 раз кричать «дерьмо» по радио

Четырехкратный чемпион мира и отец трех детей Себастьян Феттель высказал свой взгляд на то, как гонщикам следует общаться по радио во время заездов. По словам пилота, ему хочется соблюдать баланс и придерживаться определенного уровня языка, не скатываясь к постоянной ругани – в частности, чтобы показать пример своим детям. Но из-за постоянного давления даже Феттелю бывает тяжело сдерживаться.

«Когда я начинал, никого не волновало, о чем я кричал в шлеме, потому что едва ли кто-то мог это расслышать, – рассказал Феттель в интервью F1-Insider. – Сейчас все по-другому. События на трассе часто вызывают у меня негативные эмоции. Это можно сравнить с первой реакцией футболиста на какой-то эпизод на поле. Думаю, ты должен осмыслить ощущения и только потом выражать их. Но тебе не нужно кричать “дерьмо” 10 раз. Да, необязательно быть святым – но при этом ты должен хотя бы показать, что хочешь им быть.

 

Я также хочу показать своим детям пример определенного языка. Но эмоции по-прежнему важны, особенно в спорте. Иногда ты счастлив, иногда зол, иногда тебе грустно. Нет ничего постыдного в том, чтобы выразить то или иное состояние. Но важно то, как именно ты его проявишь».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Глава Ф1: В начале сезона разрывы вырастут – но тут же сократятся
Предыдущая новость

Глава Ф1: В начале сезона разрывы вырастут – но тут же сократятся
Следующая новость

McLaren: Mercedes помог Ferrari опередить нас

McLaren: Mercedes помог Ferrari опередить нас
Загрузить комментарии
Больше от
Александра Шубина
Джовинацци: Я потерял место в Ф1 только из-за денег
Формула 1

Джовинацци: Я потерял место в Ф1 только из-за денег

Стало известно о взрыве еще одной машины участников «Дакара» Дакар
Дакар

Стало известно о взрыве еще одной машины участников «Дакара»

Видео: Цунода учит Ферстаппена японскому
Формула 1

Видео: Цунода учит Ферстаппена японскому

Себастьян Феттель Больше от
Себастьян Феттель
Феттель: Мои неудачи в Ferrari не должны отпугивать других
Формула 1

Феттель: Мои неудачи в Ferrari не должны отпугивать других

«Блестяще!». Глава Aston Martin оценил сезон Феттеля
Формула 1

«Блестяще!». Глава Aston Martin оценил сезон Феттеля

Марко поставил титул Ферстаппена выше успехов Феттеля
Формула 1

Марко поставил титул Ферстаппена выше успехов Феттеля

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
Сафнауэр объяснил неудачный сезон Aston Martin
Формула 1

Сафнауэр объяснил неудачный сезон Aston Martin

Голая грудь и контакт с вертолетом. Главные курьезы сезона-2021
Формула 1

Голая грудь и контакт с вертолетом. Главные курьезы сезона-2021

Стала известна цена всех аварий Формулы 1 этого года
Формула 1

Стала известна цена всех аварий Формулы 1 этого года

Самое важное:

Джовинацци: Я потерял место в Ф1 только из-за денег
Формула 1 Формула 1

Джовинацци: Я потерял место в Ф1 только из-за денег

McLaren: Mercedes помог Ferrari опередить нас
Формула 1 Формула 1

McLaren: Mercedes помог Ferrari опередить нас

Феттель: Гонщикам не нужно по 10 раз кричать «дерьмо» по радио
Формула 1 Формула 1

Феттель: Гонщикам не нужно по 10 раз кричать «дерьмо» по радио

Глава Ф1: В начале сезона разрывы вырастут – но тут же сократятся
Формула 1 Формула 1

Глава Ф1: В начале сезона разрывы вырастут – но тут же сократятся

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.