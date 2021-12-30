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Формула 1 Новости

Ферстаппен рассказал об отношениях с Алонсо

Автор:
, редактор

Макс бесконечно уважает Фернандо и любит с ним поболтать

Ферстаппен рассказал об отношениях с Алонсо

В конце сезона Фернандо Алонсо был одним из гонщиков, активно поддерживающих Макса Ферстаппена в борьбе за титул. Он искренне переживал за нидерландца и был рад, что ему удалось стать чемпионом.

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Теперь выясняется, что у этого была особая подоплека: как рассказал Макс, они с испанцем поддерживают хорошие дружеские отношения и любят поговорить.

«Сейчас я действительно хорошо дружу с Фернандо, – сказал Ферстаппен в интервью CarNext. – Потому что когда я еще занимался картингом, мне нравился его стиль. Он из той категории людей, которые никогда не сдаются и борются до конца. К сожалению, конечно, последние несколько лет он не мог все это проявлять, потому что у него не было достойной машины.

Но мне нравится его отношение, он действительно в ударе. У него есть стремление и мотивация оставаться в Ф1, несмотря на возраст. Он всегда хочет побеждать и старается делать все, что в его силах. Это реально приятно видеть».

Впрочем, от сражений на трассе с Алонсо у Ферстаппена наверняка были бы немного другие ощущения – хорошие дружеские отношения за пределами трека становятся «другими» в гонке.

«Но мы все равно по-прежнему будем уважать друг друга, – добавил Макс. – Я хотел бы снова увидеть его в первых рядах пелотона, он по-настоящему этого заслуживает. И, конечно, он двукратный чемпион мира. Но с ним действительно приятно просто поговорить и узнать, что он думает о тех или иных ситуациях».

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