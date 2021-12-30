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Формула 1 Новости

«Блестяще!». Глава Aston Martin оценил сезон Феттеля

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По словам Отмара Сафнауэра, в том, что Себастьян Феттель не одержал в 2021 году ни одной победы, нет вины немца

«Блестяще!». Глава Aston Martin оценил сезон Феттеля

Команда Aston Martin наняла Себастьяна Феттеля как четырехкратного чемпиона мира с явным прицелом на то, что он сможет бороться за победы. При этом Феттель в 2021 году заработал всего 43 очка и занял лишь 12-ю строчку в общем зачете.

Несмотря на такой результат, глава Aston Martin Отмар Сафнауэр заявил по итогам года, что очень доволен Феттелем – и напомнил, как немец сражался с Эстебаном Оконом в Венгрии и обладал реальными шансами на победу (в итоге гонщик занял 2-е место, но позже был дисквалифицрован за недостаточное количество топлива в баке).

«Он отлично интегрировался в команду, – заявил Сафнауэр. – Много работал, не оставил камня на камне, показал себя с лучшей этической стороны. Инженерам нравится с ним работать, механики уважают его как человека. Он всегда очень вежлив, несмотря на все свои достижения.

Все, кто с ним работал, могут сказать вам то же, что и я. Что касается его качеств как гонщика, то я бы отметил упертость, которая позволяет ему ехать все быстрее и быстрее и быстрее.

В гонке, когда она только начинается, он всегда смотрит на других пилотов, на то, какие траектории они выбирают. И всегда думает, может ли он у них что-то перенять, чтобы уже по ходу гонки стать быстрее или лучше сберечь шины.

Да, он не может похвастаться в этом году хорошим результатом, но в этом нет его вины. Он блестяще провел гонку в Венгрии, где постоянно пытался обогнать Окона. Он очень сильно стремился к победе – но в Венгрии просто очень сложно обгонять, не имея огромного преимущества в скорости.

Если бы мы сами смогли провести чуть более удачный пит-стоп и выпустить его из боксов перед Оконом, то думаю, он бы уже не уступил».

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