На «Зандфорте» получится использовать DRS в повороте с бэнкингом

Сейчас трасса «Зандфорт» находится в процессе реконструкции, чтобы, во-первых, привести ее в соответствие с современными стандартами и, во-вторых, увеличить шансы на обгон. Главные изменения коснутся последнего поворота, который носит имя Ари Люйендейка. Он станет профилированным, а угол наклона составит 18 градусов – это в два раза круче, чем на овале в Индианаполисе.

Предполагается, что благодаря особенностям поворота гонщики смогут проходить его вплотную друг к другу. Более того, считается, что этот поворот можно будет проходить с использованием системы DRS, чтобы у пилота было больше возможностей обогнать соперника на пути к первому повороту.

Поначалу казалось, что эту идею (придуманную уже покойным Чарли Уайтингом) реализовать будет невозможно. Но все получилось благодаря инженерам Ф1, которые провели компьютерное моделирование и доказали, что идея может сработать.

Motorsport.com поговорил с Крейгом Уилсоном, который в Ф1 возглавляет отдел по созданию и тестированию гоночных трасс. Он рассказал, что когда работа над проектом Гран При на «Зандфорте» только началась, не было очевидного решения, как сделать трассу более удобной для обгонов.

«С самого начала мы подумали, что добиться обгонов с существующей конфигурацией трассы будет тяжело, – сказал Уилсон, который ранее работал инженером в Mercedes и Williams. – Прямые участки на трассе слишком короткие, сама трасса очень узкая, потому что она окружена национальным парком. Мы не можем просто взять и продлить прямую, потому что все песчаные дюны вокруг трогать нельзя.

Мы изучили множество вариантов, думая, как мы можем изменить последние несколько поворотов, чтобы расширить прямую или увеличить время прохождения участка на полном газу. Мы рассмотрели где-то через 14 или 15 различных решений. И удовлетворительный вариант не находился».

На помощь пришел Уайтинг, предложивший сделать финальный поворот профилированным.

«Мы услышали: "А не сделать ли там бэнкинг? – продолжил Уилсон. – Я подумал об этом и решил выяснить, бэнкинг какого уровня мы сможем сделать – и можно ли сделать так, чтобы гонщики открывали DRS в последнем повороте, а не после него?

Мы провели симуляцию, получили данные. Я оценил ситуацию с точки зрения устойчивости машины и аэродинамических потерь. Выяснилось, что, похоже, всё сработает.

Потом встал вопрос: сможем ли мы физически это реализовать? Ребята, которые работают в "Зандфорте", обсудили это и сказали: "Да, мы можем это сделать это, нам было бы очень интересно".

Еще мы обсудили идею с FIA. Они ответили, что давайте пройдемся по цифрам, посмотрим, кто будет в этом участвовать. В итоге мы собрали всех нужных людей вместе и смогли прийти к решению – и довольно уникальному решению этой ситуации».

И все же, Уилсон считает, что если машины и смогут проходить финальный поворот с открытым крылом, то обгонять на «Зандфорте» все равно будет непросто.

«Я по-прежнему ожидаю, что на этой трассе будет трудно обгонять. Но эти изменения, я уверен, сделают обгоны легче, – добавил он.

FIA еще не подтвердила, где будет находиться точка замера DRS перед финальным поворотом, а также где будет располагаться вторая зона.

Гран При Нидерландов пройдет 1-3 мая.