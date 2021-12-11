На «Яс-Марине» за ночь стесали поребрики

Организаторы Гран При Саудовской Аравии в ночь с пятницы на субботу провели оперативный ремонт обновленной трассы. Работы касались поребриков в 5-ом и 9-ом поворотах.

Речь о новых поребриках пирамидальной формы, которые появились только в этом году. Они похожи на те, что уже можно было видеть в Лосаиле. Там Никита Мазепин так повредил о них болид Haas, что его не удалось отремонтировать до конца сезона, а четверо пилотов повредили о поребрики шины, что испортило им гонку.

В пятницу после тренировок на поребрики жаловались как пилоты, так и команды, а также поставщик шин Pirelli. При этом никто точно не знал, как поведут себя шины на таких поребриках в гонке, так как кругов, пройденных на тренировках, оказалось недостаточно для того, чтобы спрогнозировать разрушение шин.

В итоге местные организаторы смогли за ночь стесать вершины поребриков, сделав их более округлыми и менее острыми.

Дополнительная информация: Адам Купер