На всех болидах Ф1 появятся наклейки с радугой

Руководство Формулы 1 объявило о запуске двух масштабных социальных кампаний, которые призваны укрепить солидарность общества перед лицом таких серьезных вызовов, как пандемия коронавируса и расовое неравенство.

Кампания под названием #WeRaceAsOne должна поддержать тех, кто пострадал от коронавируса, и тех, кто находится на переднем крае борьбы с болезнью. Символом кампании станет радуга, объединяющая в себе цвета всех 10-ти выступающих в Ф1 коллективов. Наклейки появятся на защитных дугах Halo – а также будут использованы при оформлении боксов и пит-лейна. Формула 1 в целом и отдельные команды также планируют выпустить специальную серию сувениров, часть выручки от реализации которых пойдет на благотворительность.

На Гран При Австрии также должна стартовать кампания под лозунгом «Расизм должен исчезнуть» – по всей трассе планируется установить щиты с соответствующими текстами. Еще одной инициативой руководства Формулы 1 станет организация рабочей группы по вопросам равенства возможностей. Начать свою работу группа планирует с обсуждения проблемы равных возможностей как с теми, кто работает в паддоке, так и со сторонними наблюдателями.