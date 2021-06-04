На всех болидах Ф1 появилось по 12 цветных точек. Зачем?

Новые проверки задних крыльев на гибкость вступят в силу только после бакинского Гран При – неудивительно, что некоторые участники чемпионата говорят о том преимуществе, которое в этот уик-энд могут получить их соперники.

В одном лагере здесь Mercedes и McLaren – там настаивают, что не используют в своих интересах «серые» зоны регламента. В другой входят Ferrari, Red Bull и Alfa Romeo: там полагают, что просто умеют хорошо читать правила и ничего не нарушают.

FIA внимательно следит за ситуацией. В преддверии уик-энда в Азербайджане команды получили дополнительные инструкции: их обязали разместить на задних крыльях своих машин контрольные наклейки. Это простейший способ понять, как ведут себя аэродинамические элементы под нагрузкой набегающего воздуха на высокой скорости.

Как вы можете видеть на фото Джорджо Пиолы выше, новая процедура предусматривает нанесение 10-миллиметровых круглых меток – их общее количество достигает 12 штук на машину.

Позже, когда специалисты FIA будут изучать поведение машин, по этим меткам можно будет оценить поведение крыльев и сопоставить его с результатами статичных нагрузочных тестов.

Стоит отметить, что на записях с бортовых камер мы из года в год видим деформацию крыльев на длинных прямых. Этот процесс, учитывая свойства современных углепластиков, остается одним из самых сложных в плане контроля – и новые наклейки помогут внести чуть больше ясности.

Сами команды тоже нередко используют черно-белые клетчатые стикеры в паре с высокоскоростной камерой, чтобы больше узнать об особенностях своих машин.

Переднее крыло Williams FW38 с контрольными наклейками Фото: Джорджо Пиола

История гибкого вопроса

Идея получать преимущество одновременно на прямых и в поворотах не нова для Ф1. Первые эксперименты с крыльями, которые прижимают машину к трассе на медленных участках, а на длинных прямых не мешают ей лишним лобовым сопротивлением, в чемпионате были проведены лет сорок назад.

С того самого времени FIA не раз и не два вводила новые методы контроля, но ни один из них не решал главную проблему. Проверки проводились на статичной машине – замерить что-либо, когда она мчится на скорости 300 км/ч, по-прежнему невозможно.

Начиная с Гран При Франции, проверки ужесточатся вновь. Стоит отметить, что на протяжении первого месяца после вступления измененных правил в силу у команд будет «льготный период». Машину допустят на старт, даже если она не уложится в новые правила, однако расхождение не может превышать 20%.

Нагрузочные испытания заднего антикрыла, 1999 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

Нынешний формат проверок появился еще в конце 90-х. Именно тогда команды стали активно экспериментировать с задними крыльями, которые наклоняются назад целиком за счет гибкости пилонов.

На иллюстрации видно, что нагрузка подается на крыло с помощью специального механизма, который распределяет ее по всей ширине.

Габариты заднего антикрыла и параметры нагрузочных испытаний Иллюстрация: Джорджо Пиола

На трассе даже небольшое отклонение крыла приносит существенную пользу: к примеру, в то время, когда у крыла еще было два набора плоскостей – сверху и снизу – изгиб на неуловимые 3 градуса позволял снизить лобовое сопротивление почти на четверть и добавить машине 2,4 км/ч. Это очень весомая прибавка.

Разумеется, команды не готовы были смириться с запретом и начали поиск решений, которые позволяют проходить проверку FIA и в то же время получать выгоду в гонках.

Итогом стали несколько неприятных эпизодов, когда автомобили теряли крылья и попадали в серьезную аварию. Это потребовало от руководства спорта новых решительных действий.

Нагрузочные испытания заднего антикрыла, 2003 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

Для начала был усложнен механизм для приложения нагрузки – в дальнейшем это происходило еще не раз.

Нынешний формат предусматривает два теста, при этом в соответствующем пункте Технического регламента есть весьма примечательная оговорка.

Статья 3.9.9 гласит: «FIA оставляет за собой право ввести новые проверки на отклонение/изгиб любой кузовной детали, которая перемещается при движении машины (или существуют подозрения в этом)».

Проверка заднего крыла на гибкость – вариант, который вступит в силу с Гран При Франции 2021 года Иллюстрация: Джорджо Пиола

В Ле-Кастелле машины станут проверять по-новому. Оба теста предусматривают максимальное отклонение заднего крыла на 1 градус. Первый состоит в приложении горизонтальной нагрузки в 750 Н (примерно 75 кг) в точке, расположенной в 20 мм впереди передней кромки торцевой пластины и в 825 мм выше базовой плоскости.

Второй – это вертикальная нагрузка в 1000 Н (100 кг), приложенная в строго определенной точке: она расположена в 350 мм позади оси колеса, на 890 мм выше базовой плоскости и в 300 мм от оси машины.

При этом чиновники дали понять, что новые контрольные метки будут использованы не только для анализа деформации деталей. Особое внимание уделят нелинейным характеристикам: современные углепластики можно «запрограммировать» так, что они практически не изгибаются до некоторой нагрузки, а затем начинают деформироваться.

Именно поэтому предусмотрена возможность дополнительных проверок. Есть ощущение, что если кто-то попробует перехитрить FIA, то может здорово пожалеть.

Новое переднее антикрыло для машины Льюиса Хэмилтона, Mercedes W12 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Важно помнить, что вопрос гибкости крыльев не ограничивается задней частью машины. Red Bull после обвинений в свой адрес обратила внимание на передние крылья Mercedes.

В Монако глава «Быков» Кристиан Хорнер казал: «Думаю, если бы у наших соперников бортовая камера была развернута в противоположную сторону, мы сейчас получили бы очень похожую дискуссию».

Правила проверки переднего антикрыла на гибкость. 2010 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

Для передних крыльев существуют свои нагрузочные испытания, которые также менялись с течением времени. Проблемы здесь в точности те же: очень сложно придумать проверки, которые гарантируют объективность.

Правила проверки переднего антикрыла на гибкость. 2012 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

Недавние съемки показывают, что на прямых главный каскад крыла имеет тенденцию отгибаться назад, а на торможениях возвращаться в исходное положение. Причем это происходит едва ли не на всех машинах пелотона.

А значит, если Red Bull действительно потеряет в скорости после вступления в силу новых правил, можно ждать еще одной волны с жалобами на соперников, ужесточением регламента и переделками машин.

Формула 1 уже не раз и не два проходила по этому пути – хорошо известно, что в стремлении к победе здесь есть великое множество приемов. И умение читать правила между строк, а также внимательно следить за соперниками давно доказали свою эффективность.