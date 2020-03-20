На виртуальный Гран При Бахрейна заявился первый пилот
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В кибергонке, которая должна хотя бы частично заменить собой перенесенный на неопределенный срок Гран При Бахрейна, примет участие как минимум один гонщик из пелотона Формулы 1
Команда Williams объявила, что ее пилот Николя Латифи станет одним из участников виртуального Гран При Бахрейна – кибергонки, которую организаторы чемпионата мира проведут в ближайшее воскресенье.
Напомним, что дистанция заезда составит 50 % от реальной гоночной дистанции – а на старт должны выйти некоторые из действующих гонщиков Ф1 и некие приглашенные организаторами знаменитости.
Старт кибергонки запланирован на 23:00 по московскому времени, а прямая трансляция заезда будет вестись в официальных аккаунтах Ф1 в Youtube, Facebook и Twitch.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Пилоты
|Николя Латифи
|Команды
|Williams
|Автор
|Кирилл Качнов
На виртуальный Гран При Бахрейна заявился первый пилот
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4 июн. - 7 июн.
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