На виртуальный Гран При Бахрейна заявился первый пилот

Команда Williams объявила, что ее пилот Николя Латифи станет одним из участников виртуального Гран При Бахрейна – кибергонки, которую организаторы чемпионата мира проведут в ближайшее воскресенье.

Напомним, что дистанция заезда составит 50 % от реальной гоночной дистанции – а на старт должны выйти некоторые из действующих гонщиков Ф1 и некие приглашенные организаторами знаменитости.

Старт кибергонки запланирован на 23:00 по московскому времени, а прямая трансляция заезда будет вестись в официальных аккаунтах Ф1 в Youtube, Facebook и Twitch.