Объявление о первом запуске нового двигателя Ferrari сделала в социальных сетях в пятницу вечером. Его сопровождали кадры из Маранелло, на которых видно лишь область кокпита да часть заднего крыла. И хотя продолжительность видео составила всего 20 секунд, знатоки гоночной техники сразу отметили, что верхний воздухозаборник на SF21 совсем не такой, как на ее предшественнице SF1000.

Саму машину официально покажут только 10 марта, за пару дней до старта тестов в Бахрейне, но уже сейчас можно говорить, что прежний треугольный воздухозаборник дополнен парой каналов справа и слева, что придало ему овальную форму.

Ferrari SF1000, кадр из официальной презентации 2020 года Фото: Ferrari

Первое, что приходит в голову при взгляде на новое решение – Ferrari явно пошла по пути Mercedes. Чемпионская команда как раз использует крупный овальный воздухозаборник (на фото ниже).

Похоже, перемены обусловлены компоновкой деталей силовой установки. Хорошо известно, что после провала 2020 года в Маранелло решили перенести часть радиаторов из пространства над двигателем в понтоны, чтобы избежать воздушной «пробки» внутри шасси и вызванного ей роста лобового сопротивления.

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Однако кадры запуска мотора позволяют говорить, что в реальности все оказалось несколько сложнее. Видимо, какие-то охладители все же оставили на прежнем месте – или даже перенесли в обратном направлении.

По всей видимости, технический штаб главного конструктора Энрико Кардиле пришел к выводу, что повышение эффективности охлаждения пойдет машине на пользу и принесет выигрыш, который перекроет аэродинамические потери от более крупного отверстия для воздуха над головой гонщика.

Осталось дождаться 10 марта, чтобы понять, какова общая концепция SF21 и чего можно ожидать от этой машины.