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Формула 1 Новости

На вьетнамской трассе Ф1 впервые пройдут гонки. Любительские

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В следующие выходные на трассе состоится турнир Motorkhana Vietnam 2022

На вьетнамской трассе Ф1 впервые пройдут гонки. Любительские

Полугородская трасса в Ханое должна была принять первый в истории Гран При Вьетнама Формулы 1 еще в апреле 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса этап отменили. Тем не менее, основные строительные работы на трассе были проведены.

Теперь там впервые решили провести соревнования по автоспорту, пишет местное издание vnExpress. Это турнир с названием Motorkhana Vietnam 2022, и он стартует 15 января.

Моторханой в Австралии и Океании называют дисциплину, схожую с американской джимханой. Речь идет о максимально бюджетных состязаниях на дорожных машинах с минимальной подготовкой. Пилотам предлагается преодолеть трассу, размеченную препятствиями, за максимально короткое время. При этом трассы изобилуют очень крутыми поворотами, которые проходятся за счет силового скольжения.

По правилам Motorkhana Vietnam 2022, участники выезжают на трассу по двое и победитель проходит на следующий уровень. Всего таких уровней будет 16. Среди спортсменов будут и женщины.

Длина трассы Ф1 в Ханое составляет 5607 метра, однако заезды Motorkhana Vietnam 2022 станут проводиться на дистанции всего 800 метров. Несмотря на очевидно любительский статус, Motorkhana Vietnam 2022 обещает стать самым крупным гоночным событием в истории Вьетнама, которое пройдет под эгидой местного министерства спорта.

В прошлом году новый глава Формулы 1 Стефано Доменикали утверждал, что от идеи Гран При Вьетнама никто не отказывается. В то же время в самой стране существует предложение отдать территорию трассы под застройку.

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