«На трассе валялись гвозди». Шумахер объяснил аварии в Баку

По ходу Гран При Азербайджана двое пилотов попали в аварии из-за внезапно спустивших шин. И у Лэнса Стролла, и у Макса Ферстаппена отказали левые задние покрышки, причем в обоих случаях это произошло на главной прямой.

Это позволило предположить, что дело было в недоработке Pirelli по части надежности резины. Однако у бывшего пилота Формулы 1 Ральфа Шумахера есть другая информация на этот счет.

«У Pirelli, должно быть, было плохое предчувствие в пятницу, иначе они не стали бы поднимать давление в шинах, – цитирует Шумахера Speedweek. – Однако, я был бы осторожнее, пытаясь назвать причину [сдутых шин]. Я слышал от команд, что трасса была невероятно грязная. Старые гвозди и прочие предметы валялись возле ограждения. Куча предметов летала туда-сюда».