«На трассе валялись гвозди». Шумахер объяснил аварии в Баку
По информации Ральфа, дело могло быть вовсе не в износе резины
По ходу Гран При Азербайджана двое пилотов попали в аварии из-за внезапно спустивших шин. И у Лэнса Стролла, и у Макса Ферстаппена отказали левые задние покрышки, причем в обоих случаях это произошло на главной прямой.
Это позволило предположить, что дело было в недоработке Pirelli по части надежности резины. Однако у бывшего пилота Формулы 1 Ральфа Шумахера есть другая информация на этот счет.
«У Pirelli, должно быть, было плохое предчувствие в пятницу, иначе они не стали бы поднимать давление в шинах, – цитирует Шумахера Speedweek. – Однако, я был бы осторожнее, пытаясь назвать причину [сдутых шин]. Я слышал от команд, что трасса была невероятно грязная. Старые гвозди и прочие предметы валялись возле ограждения. Куча предметов летала туда-сюда».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Азербайджана
|Пилоты
|Ральф Шумахер
|Автор
|Иван Матушкин