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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

«На трассе валялись гвозди». Шумахер объяснил аварии в Баку

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, редактор

По информации Ральфа, дело могло быть вовсе не в износе резины

«На трассе валялись гвозди». Шумахер объяснил аварии в Баку

По ходу Гран При Азербайджана двое пилотов попали в аварии из-за внезапно спустивших шин. И у Лэнса Стролла, и у Макса Ферстаппена отказали левые задние покрышки, причем в обоих случаях это произошло на главной прямой. 

Это позволило предположить, что дело было в недоработке Pirelli по части надежности резины. Однако у бывшего пилота Формулы 1 Ральфа Шумахера есть другая информация на этот счет. 

«У Pirelli, должно быть, было плохое предчувствие в пятницу, иначе они не стали бы поднимать давление в шинах, – цитирует Шумахера Speedweek. – Однако, я был бы осторожнее, пытаясь назвать причину [сдутых шин]. Я слышал от команд, что трасса была невероятно грязная. Старые гвозди и прочие предметы валялись возле ограждения. Куча предметов летала туда-сюда».

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Мнение: отстаньте от Боттаса. Его зря критикуют

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Мнение: отстаньте от Боттаса. Его зря критикуют
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Ральф Шумахер
Автор Иван Матушкин

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