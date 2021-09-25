На трассе в Сочи пошел ливень, первую гонку Ф2 отложили

Субботние заезды на Гран При России рискуют пострадать от погоды. С утра на трассе в Сочи прошел сильный дождь, который продолжается в настоящий момент.

Это уже привело к переносу первой субботней гонки Формулы 2, которая должна была стартовать в 10:30 по московскому времени. В какое именно время стартует заезд, пока не известно. Машины покинули паддок младших формул и выехали на пит-лейн, но на трассу их не выпустили. В 10:50 автомобили были возвращены в паддок, и никакой конкретной информации об изменениях в расписании пока не появилось.

Прогнозы сообщают, что достаточно сильный дождь может идти примерно до 15:30. Напомним, что к этому моменту в соответствии с изначальным расписанием должны пройти гонка Формулы 2, тренировка Формулы 1 (с 12:00 до 13:00) и гонка Формулы 3 (старт в 13:40), а в 15:00 должна начаться квалификация.

Вчера сообщалось, что погода может вынудить Формулу 1 перенести сегодняшнюю квалификацию на воскресенье.