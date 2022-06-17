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Формула 1 / Гран При Канады Новость

На трассе в Монреале убрали «стену чемпионов»

При подготовке к возвращению Формулы 1 на канадской трасе решили заменить знаменитый бетонный барьер на выходе из последнего поворота

Александр Кабановский
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, Ответственный редактор
На трассе в Монреале убрали «стену чемпионов»
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«Стеной чемпионов» заурядное ограждение нарекли в 1999 году. Тогда три обладателя титула разных лет, Михаэль Шумахер, Дэймон Хилл и Жак Вильнев, по ходу гонки разбили свои машины практически в одном и том же месте. 

Опасный участок каждый год приносил разочарование тем, кто стремился как можно быстрее преодолеть финальную «эску» – как Кевин Магнуссен на фото выше. Как оказалось, его авария, произошедшая в квалификации в 2019 году, стала последней для «стены чемпионов» в Ф1.

Когда чемпионат мира вернулся в Монреаль в нынешнем сезоне после двухлетнего перерыва, самой стены уже не было. Ее снесли, но это вовсе не значит, что поворот стал безопасней. Теперь вместо бетона ограничительную функцию выполняет безопасный барьер TecPro. Какими будут последствия, если одна из машин заденет его по касательной, мы почти наверняка узнаем по ходу уик-энда.  

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