На трассе в Мексике появится третья зона DRS
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В Формуле 1 попробуют увеличить количество обгонов на Гран При Мексики за счет новой зоны DRS.
FIA добавила третью зону DRS на втором секторе трассы между поворотами 11 и 12, ее точка замера отрыва будет располагаться после левого девятого поворота. Эта зона DRS будет самой короткой на автодроме братьев Родригес.
Раньше на трассе было только две зоны для активации крыла с общей точкой замера отрыва. Первая начиналась после 17-го поворота, где машины выходили на главную прямую. Вторая зона DRS располагалась после первой связки поворотов, и там пилоты могли увеличить отрыв от соперника, у которого отыграли позицию до этого – или же предпринять вторую атаку, если первая не принесла успеха.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Автор
|Денис Буденков
На трассе в Мексике появится третья зона DRS
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