На трассе в Мексике появится третья зона DRS

FIA добавила третью зону DRS на втором секторе трассы между поворотами 11 и 12, ее точка замера отрыва будет располагаться после левого девятого поворота. Эта зона DRS будет самой короткой на автодроме братьев Родригес.

Раньше на трассе было только две зоны для активации крыла с общей точкой замера отрыва. Первая начиналась после 17-го поворота, где машины выходили на главную прямую. Вторая зона DRS располагалась после первой связки поворотов, и там пилоты могли увеличить отрыв от соперника, у которого отыграли позицию до этого – или же предпринять вторую атаку, если первая не принесла успеха.