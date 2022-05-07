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Сложности в Майами начались еще до старта Гран При – после демонстрационных заездов с четверг оказалось, что асфальт не выдержал нагрузок, и как минимум в двух поворотах – седьмом и 17-м – его потребовалось укрепить.

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Официальные лица заявили, что такая ситуация связана с высокой боковой нагрузкой и особенностями покрытия, при этом другим участкам трассы ничего не грозит.

Однако по итогам пятничных заездов ремонт потребовался вновь. На этот раз только в 17-м повороте. В заметках руководителя гонок Нильса Виттиха сказано о замене покрытия в зоне апекса.

«Эска» на въезде в боксы Фото: Адам Купер

Кроме того, на въезде в боксы были удалены два поребрика (на фото), которые заменили ограничительными столбиками.

Примечательно, что зону ограничения скорости в 80 км/ч, которая изначально должна была начинаться сразу после этой шиканы, еще в четверг перенесли в более раннюю точку, чтобы гонщики не слишком рисковали в этом месте. Но в тренировках слишком многие пытались спрямить траекторию, что могло привести к повреждению днища машин.

После обсуждения с гонщиками решено было убрать поребрики и поставить столбики.