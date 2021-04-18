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На трассе в Имоле пошел дождь
Автор: Сергей Иванов , Редактор
Гонка должна стартовать через полчаса
Гонка Гран При Эмилии-Романьи рискует пройти под дождем. Примерно за 45 минут до старта над автодромом имени Дино и Энцо Феррари пошел дождь.
Сейчас в Имоле весьма прохладно для этого времени года. Температура воздуха не превышает 12 градусов.
Напомним, что гонка стартует в 16:00 по московскому времени. Мы начинаем прямую текстовую трансляцию гонки. С первого ряда стартуют Льюис Хэмилтон и Серхио Перес позади них Макс Ферстаппен и Шарль Леклер.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
|Сессия
|Гонка
|Автор
|Сергей Иванов
На трассе в Имоле пошел дождь
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