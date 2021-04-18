На трассе в Имоле пошел дождь

Гонка Гран При Эмилии-Романьи рискует пройти под дождем. Примерно за 45 минут до старта над автодромом имени Дино и Энцо Феррари пошел дождь.

Сейчас в Имоле весьма прохладно для этого времени года. Температура воздуха не превышает 12 градусов.

Напомним, что гонка стартует в 16:00 по московскому времени. Мы начинаем прямую текстовую трансляцию гонки. С первого ряда стартуют Льюис Хэмилтон и Серхио Перес позади них Макс Ферстаппен и Шарль Леклер.