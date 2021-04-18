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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

На трассе в Имоле пошел дождь

Автор:
, Редактор

Гонка должна стартовать через полчаса

На трассе в Имоле пошел дождь

Гонка Гран При Эмилии-Романьи рискует пройти под дождем. Примерно за 45 минут до старта над автодромом имени Дино и Энцо Феррари пошел дождь.

 

Сейчас в Имоле весьма прохладно для этого времени года. Температура воздуха не превышает 12 градусов.

Напомним, что гонка стартует в 16:00 по московскому времени. Мы начинаем  прямую текстовую трансляцию гонки. С первого ряда стартуют Льюис Хэмилтон и Серхио Перес позади них Макс Ферстаппен и Шарль Леклер.

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Алонсо разбил машину по пути на стартовую решетку

Алонсо разбил машину по пути на стартовую решетку
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Гонка
Автор Сергей Иванов

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