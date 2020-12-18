На трассе в Барселоне переделают 10-й поворот

Испанская трасса пользуется большой популярностью – свои этапы по ходу сезона здесь проводят всевозможные автомобильные и мотоциклетные серии. При этом хорошо известно, что для гонок на двух и четырех колесах используются различные нормы безопасности, что зачастую ставит перед владельцами автодромов непростую задачу.

Десятый поворот «Каталуньи» в оригинальной версии был затяжной левой дугой после задней прямой. В 2004 году для Формулы 1 его заменили острой шпилькой, одновременно добавив непопулярную «эску» в конце круга. Причиной переделок в обоих случаях послужила близость асфальта к защитным барьерам.

При этом для MotoGP еще много лет продолжали использовать прежнюю конфигурацию – пока в 2016-м в предпоследнем повороте не разбился насмерть гонщик Moto2 Луис Салом.

Только после этого в MotoGP решили переключиться на версию кольца, используемую Ф1 – это затронуло как «эску», так и десятый поворот.

Однако в 2018-м после переноса барьеров на финальной части круга мотогонщики вновь вернулись там на версию без связки 14 и 15 поворотов.

Трасса Гран При Испании

Теперь владельцы трассы добрались и до десятого поворота. Этой зимой там будут проведены работы по созданию новой конфигурации. Ее сделают очень близкой к первоначальной, но расположат чуть дальше от ограждений. Все работы планируется завершить к старту гоночного сезона.

«В январе на трассе «Барселона-Каталунья» будет перепрофилирован десятый поворот, расположенный на входе на Стадион, – говорится в официальном заявлении. – Этот проект, работа над которым велась по ходу прошедших сезонов совместно с FIA и FIM, повысит безопасность как для автомобильных, так и для мотоциклетных гонок.

Традиционно Формула 1 использовала сокращенную версию в десятом и 11-м поворотах, а MotoGP – историческую конфигурацию.

Однако несколько лет назад FIM решила использовать ту же версию, что задействована для автогонок.

На официальном логотипе «Каталуньи» можно увидеть оригинальную версию десятого поворота Фото: FIA World Rallycross

К 2021 году по совместному решению FIA и FIM трасса «Барселона-Каталунья» создаст новый уникальный вариант десятого поворота. Его конфигурация пройдет между двумя существующими.

Это изменение позволит расширить зону безопастности и увеличить расстояние до барьеров, но в то же время даст возможность вернуться к истокам».

Формула 1 и MotoGP уже подтвердили этапы в Барселоне в 2021 году. Гран При Испании пройдет здесь 7-9 мая, Гран При Каталонии – 4-6 июня. При этом зимние тесты Ф1, которые прежде традиционно принимала «Каталунья», на этот раз состоятся в Бахрейне.