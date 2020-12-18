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Формула 1 / Новость

На трассе в Барселоне переделают 10-й поворот

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На трассе в Барселоне переделают 10-й поворот
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Совместными усилиями FIA и FIM нашли решение, которое подойдет для любых гонок на «Каталунье» и сохранит историю

Испанская трасса пользуется большой популярностью – свои этапы по ходу сезона здесь проводят всевозможные автомобильные и мотоциклетные серии. При этом хорошо известно, что для гонок на двух и четырех колесах используются различные нормы безопасности, что зачастую ставит перед владельцами автодромов непростую задачу. 

Десятый поворот «Каталуньи» в оригинальной версии был затяжной левой дугой после задней прямой. В 2004 году для Формулы 1 его заменили острой шпилькой, одновременно добавив непопулярную «эску» в конце круга. Причиной переделок в обоих случаях послужила близость асфальта к защитным барьерам.

При этом для MotoGP еще много лет продолжали использовать прежнюю конфигурацию – пока в 2016-м в предпоследнем повороте не разбился насмерть гонщик Moto2 Луис Салом. 

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Только после этого в MotoGP решили переключиться на версию кольца, используемую Ф1 – это затронуло как «эску», так и десятый поворот. 

Однако в 2018-м после переноса барьеров на финальной части круга мотогонщики вновь вернулись там на версию без связки 14 и 15 поворотов.

Трасса Гран При Испании

Трасса Гран При Испании

Теперь владельцы трассы добрались и до десятого поворота. Этой зимой там будут проведены работы по созданию новой конфигурации. Ее сделают очень близкой к первоначальной, но расположат чуть дальше от ограждений. Все работы планируется завершить к старту гоночного сезона. 

«В январе на трассе «Барселона-Каталунья» будет перепрофилирован десятый поворот, расположенный на входе на Стадион, – говорится в официальном заявлении. – Этот проект, работа над которым велась по ходу прошедших сезонов совместно с FIA и FIM, повысит безопасность как для автомобильных, так и для мотоциклетных гонок. 

Традиционно Формула 1 использовала сокращенную версию в десятом и 11-м поворотах, а MotoGP – историческую конфигурацию. 

Однако несколько лет назад FIM решила использовать ту же версию, что задействована для автогонок. 

На официальном логотипе «Каталуньи» можно увидеть оригинальную версию десятого поворота

На официальном логотипе «Каталуньи» можно увидеть оригинальную версию десятого поворота

Фото: FIA World Rallycross

К 2021 году по совместному решению FIA и FIM трасса «Барселона-Каталунья» создаст новый уникальный вариант десятого поворота. Его конфигурация пройдет между двумя существующими. 

Это изменение позволит расширить зону безопастности и увеличить расстояние до барьеров, но в то же время даст возможность вернуться к истокам».

Формула 1 и MotoGP уже подтвердили этапы в Барселоне в 2021 году. Гран При Испании пройдет здесь 7-9 мая, Гран При Каталонии – 4-6 июня. При этом зимние тесты Ф1, которые прежде традиционно принимала «Каталунья», на этот раз состоятся в Бахрейне.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP
Автор Льюис Дункан

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