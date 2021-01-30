На трассе в Барселоне переделали 10-й поворот: первое фото

В середине декабря владельцы гоночного комплекса «Барселона-Каталунья» анонсировали планы по переделке десятого поворота – медленного левого после задней прямой.

Ему решили придать историческую конфигурацию, но при этом провести достаточно далеко от барьеров. Такое решение позволило бы проводить как автомобильные, так и мотоциклетные соревнования в одной и той же версии.

В субботу пресс-служба трассы сообщила о завершении работ и поделилась фото нового десятого поворота в своем твиттере.

Гран При Испании Ф1 пройдет в Каталонии 7-9 мая, этап MotoGP Гран При Каталонии – 4-6 июня.