На трассе в Барселоне переделали 10-й поворот: первое фото
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На «Каталунье» завершена реконструкция автодрома, который принимает Формулу 1 и MotoGP
В середине декабря владельцы гоночного комплекса «Барселона-Каталунья» анонсировали планы по переделке десятого поворота – медленного левого после задней прямой.
Ему решили придать историческую конфигурацию, но при этом провести достаточно далеко от барьеров. Такое решение позволило бы проводить как автомобильные, так и мотоциклетные соревнования в одной и той же версии.
В субботу пресс-служба трассы сообщила о завершении работ и поделилась фото нового десятого поворота в своем твиттере.
Гран При Испании Ф1 пройдет в Каталонии 7-9 мая, этап MotoGP Гран При Каталонии – 4-6 июня.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , MotoGP
|Этап
|Гран При Испании Билеты
|Автор
|Александр Кабановский
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На трассе в Барселоне переделали 10-й поворот: первое фото
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