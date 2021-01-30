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Формула 1 / Гран При Испании / Новость

На трассе в Барселоне переделали 10-й поворот: первое фото

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На трассе в Барселоне переделали 10-й поворот: первое фото
Автор:
, Ответственный редактор

На «Каталунье» завершена реконструкция автодрома, который принимает Формулу 1 и MotoGP

В середине декабря владельцы гоночного комплекса «Барселона-Каталунья» анонсировали планы по переделке десятого поворота – медленного левого после задней прямой. 

Ему решили придать историческую конфигурацию, но при этом провести достаточно далеко от барьеров. Такое решение позволило бы проводить как автомобильные, так и мотоциклетные соревнования в одной и той же версии.

В субботу пресс-служба трассы сообщила о завершении работ и поделилась фото нового десятого поворота в своем твиттере. 

Гран При Испании Ф1 пройдет в Каталонии 7-9 мая, этап MotoGP Гран При Каталонии – 4-6 июня.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP
Этап Гран При Испании Билеты
Автор Александр Кабановский

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