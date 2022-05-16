На трассе в Баку переделают опасный въезд на пит-лейн

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Въезд в боксы на бакинской городской трассе находится в том месте, где машины движутся на скорости свыше 300 км/ч. Это вынуждает пилотов, которые сворачивают на пит-лейн, резко замедляться – с самого дебюта азербайджанского этапа в 2016 году такую конфигурацию критикуют за недостаточную безопасность.

Нико Росберг в 2021 году и вовсе назвал это место одним из самых опасных во всем календаре Ф1.

FIA, со своей стороны, тогда не нашла причин что-то менять, однако позже все же сочла необходимым провести переделки к гонке 2022 года, которая пройдет 12 июня. В понедельник промоутер гонки Ариф Рагимов рассказал, что именно будет сделано.

«Мы немного переделаем въезд на пит-лейн, – объяснил он, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Сама трасса останется прежней, но мы получили от FIA запрос на изменение въезда в боксы, чтобы сделать его более безопасным.

Посмотрим, как получится. Обычно гонщики допускают не так много ошибок, въезжая в боксы».

Ариф добавил, что уже по ходу уик-энда организаторы будут внимательно следить за поребриками, чтобы оперативно модифицировать их, если для машин 2022 года обнаружатся какие-то сложности.

«Порой пилоты говорят после тренировки, что где-то нужно убрать или добавить бордюр, – пояснил он. – Мы с самого первого дня мы экспериментируем с поребриками в повороте у старого города. Что будет в этот раз – не скажешь, пока машины не выйдут на трассу».

Ариф Рагимов Фото: Sutton Images

За спринт

Нынешний контракт бакинцев с Ф1 истекает в конце 2014 года. По словам Рагимов, уже начались переговоры о продлении сотрудничества. При этом в Азербайджане нацелены сделать свой этап спринтерским.

«Я стремился добиться этого уже для нынешнего года, – признался Ариф. – Учитывая напряженный график Ф1, здесь они смогли бы привлечь внимание к своим новинкам, так как у нас пилоты реально гоняются.

Я сам большой поклонник [спринтов], мне очень нравится эта идея. Здорово, когда по ходу сезона формат меняется.

Когда все одинаковое, люди начинают скучать и терять интерес. А перемены идут спорту на пользу».