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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

На трассе в Баку переделают опасный въезд на пит-лейн

По словам промоутера Арифа Рагимова, изменения стали ответом на критику со стороны пилотов и команд

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
На трассе в Баку переделают опасный въезд на пит-лейн
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Въезд в боксы на бакинской городской трассе находится в том месте, где машины движутся на скорости свыше 300 км/ч. Это вынуждает пилотов, которые сворачивают на пит-лейн, резко замедляться – с самого дебюта азербайджанского этапа в 2016 году такую конфигурацию критикуют за недостаточную безопасность. 

Нико Росберг в 2021 году и вовсе назвал это место одним из самых опасных во всем календаре Ф1. 

FIA, со своей стороны, тогда не нашла причин что-то менять, однако позже все же сочла необходимым провести переделки к гонке 2022 года, которая пройдет 12 июня. В понедельник промоутер гонки Ариф Рагимов рассказал, что именно будет сделано. 

«Мы немного переделаем въезд на пит-лейн, – объяснил он, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Сама трасса останется прежней, но мы получили от FIA запрос на изменение въезда в боксы, чтобы сделать его более безопасным. 

Посмотрим, как получится. Обычно гонщики допускают не так много ошибок, въезжая в боксы». 

Ариф добавил, что уже по ходу уик-энда организаторы будут внимательно следить за поребриками, чтобы оперативно модифицировать их, если для машин 2022 года обнаружатся какие-то сложности. 

«Порой пилоты говорят после тренировки, что где-то нужно убрать или добавить бордюр, – пояснил он. – Мы с самого первого дня мы экспериментируем с поребриками в повороте у старого города. Что будет в этот раз – не скажешь, пока машины не выйдут на трассу». 

Ариф Рагимов

Ариф Рагимов

Фото: Sutton Images

За спринт

Нынешний контракт бакинцев с Ф1 истекает в конце 2014 года. По словам Рагимов, уже начались переговоры о продлении сотрудничества. При этом в Азербайджане нацелены сделать свой этап спринтерским. 

«Я стремился добиться этого уже для нынешнего года, – признался Ариф. – Учитывая напряженный график Ф1, здесь они смогли бы привлечь внимание к своим новинкам, так как у нас пилоты реально гоняются. 

Я сам большой поклонник [спринтов], мне очень нравится эта идея. Здорово, когда по ходу сезона формат меняется.  

Когда все одинаковое, люди начинают скучать и терять интерес. А перемены идут спорту на пользу».

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