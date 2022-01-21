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Формула 1 / Гран При Австралии Новости

На трассе в Альберт-парке завершили переделки

Автор:
, редактор (Австралия)

В рамках подготовке к Гран При Австралии на гоночном кольце в Мельбурне переделали несколько поворотов

На трассе в Альберт-парке завершили переделки

Формула 1 последний раз проводила гонку в Австралии в 2019 году. После этого один Гран При пришлось отменить в самый последний момент, а другой вылетел из календаря из-за местных карантинных правил. 

Местные организаторы воспользовались паузой, чтобы внести изменения в конфигурацию трассы, которая принимает национальный этап Ф1 с 1996 года. Главной целью работ назвали стремление увеличить количество обгонов. 

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Главные переделки затронули связку девятого и десятого поворотов, которая выводит на заднюю быструю дугу. Прежде это был довольно медленный участок, после которого гонщикам было сложно вплотную преследовать соперников. Теперь «эска» стала гораздо быстрее, что обещает обострение борьбы и возможность провести атаку на следующем торможении.

Новая версия связки 9-го и 10-го поворотов

Новая версия связки 9-го и 10-го поворотов

Фото: Australian Grand Prix Corporation

Кроме того, на трассе сменили асфальт – до этого много лет использовался тот, что был уложен еще к дебютному Гран При более четверти века назад.

«Время круга должно сократиться на пять секунд, на машинах нового поколения борьба станет более плотной, – объяснил босс австралийского этапа Ф1 и MotoGP Эндрю Уэстакотт. – Теперь можно вплотную преследовать соперника  всерьез готовить атаку. 

Главным местом обгонов обещает стать 11-й поворот у озера. Мы ожидаем там большого количества событий». 

Он продолжил: «Еще в пяти поворотах трасса стала шире, в особенности скорость вырастет в шестом – с 90 до 150 км/ч. А на дуге перед 11-м мы ожидаем увидеть 330 км/ч и перегрузку в 4,5g.

Формула 1 изменила правила именно для того, чтобы гонки стали интереснее. А мы для этого впервые за 25 лет поменяли на трассе весь асфальт».

Гран При Австралии пройдет 8-10 апреля, в нынешнем году это будет третий этап сезона.

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Новая версия 6-го поворота

Новая версия 6-го поворота

Фото: Australian Grand Prix Corporation

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