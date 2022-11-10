«На такое я отвечать не стану». Большое интервью Леклера

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Во второй части беседы в паддоке трассы братьев Родригес Шарль Леклер объяснил, как борется с усталостью от гонок, сравнил Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном и назвал своего единственного друга в паддоке

Шарль, в этом сезоне Ferrari сильно проводит квалификации, со ощутимо сдает в гонках. Но до Мельбурна мы видели, что все было отлично и по воскресеньям. Что изменилось после этого?

На старте сезона наша машина в целом была лучше, чем у Red Bull. Но затем они смогли продвинуться вперед. Мы видели, как на протяжении многих недель они постоянно привозили новинки на каждый Гран При. А наши доработки привели к тому, что появилась разница между квалификационной и гоночной формой.

Сейчас, как мне кажется, нам нужно улучшать работу с шинами, а также внутреннюю коммуникацию, тактику и надежность. В первой половине сезона у нас возникло из-за этого немало сложностей. Я считаю, что нам удалось стать сильнее в коммуникациях и тактике, особенно в последних гонках. Команда очень серьезно занималась этими вопросами, и я вижу несомненный прогресс.

Это не всегда очевидно, так как в некоторых ситуациях выбор шин по-прежнему кажется спорным. Но я знаю, что это так. Если говорить о вопросе износа, то мы тоже смогли продвинуться вперед. Однако Red Bull в этом компоненте особенно сильна – особенно в таких условиях, как на «Сузуке».

Если подводить итог – мы знаем, в чем уступаем, и в некоторых моментах я уже вижу улучшения.

Снаружи кажется, что у Ferrari есть сложности с резиной на длинных отрезках. В первой половине чемпионата ничего такого не было, в Австрии вы и вовсе смотрелись лучше Red Bull. Но начиная с Венгрии проблема стала вырисовываться все более отчетливо…

В команде с самого начала не было сомнений, что над этим вопросом надо работать. В некоторых гонках собственное отставание оказалось для нас неприятным сюрпризом – думаю, это из-за специфических условий, нехватки времени и очень хорошей работы Red Bull.

Ты завершаешь свой пятый сезон в Формуле 1 – и нет сомнений, что занимаешься тем, о чем всегда мечтал. Но есть ли в твоей нынешней работе какой-то аспект, который тебе не нравится?

Наверное, единственное, на что я совершенно не рассчитывал – это такое внимание к моей личной жизни. Я не могу назвать себя очень открытым человеком. Вокруг Ф1 постоянно появляются всякие сплетни о гонщиках: порой позитивные, порой – наоборот. Вот это мне не очень нравится.

Пьер Гасли, AlphaTauri, Шарль Леклер, Ferrari Фото: Питер Фокс

Ты по-прежнему поддерживаешь дружбу с теми, кого знал еще до Формулы 1?

Да, конечно.

А между пилотами возможны дружеские отношения?

Крайне редко, но все же возможны. Для меня единственным настоящим другом в паддоке остается Пьер [Гасли]. Мы знакомы уже чертовски долго и за это время через многое прошли вместе. Это нас сильно сблизило.

На подиуме недавней гонки в Остине ты стоял вместе с Хэмилтоном и Ферстаппеном. Многие назвали этот пьедестал знаковым для современной Формулы 1. Ты согласен с этим?

Честно говоря, я не люблю такие рейтинги. Льюис совсем не похож на меня, он гораздо опытнее и проявил себя в Формуле 1, когда я был еще ребенком. С Максом мы росли вместе и много раз сходились еще в картинге. Мне нравится соперничать с ним на трассе, так как я хорошо его знаю. А когда мы сражаемся с Льюисом, его опыт сразу чувствуется. Он отлично знает, чего хочет.

Кроме того, у них совершенно разные стили. Если же возвращаться к ответу на вопрос… Я не стану на него отвечать.

Тебе нередко приходиться бороться с Льюисом – гонщиком, который вдохновил все твое поколение. Что ты испытываешь? На трассе он такой же соперник, как остальные?

Да, он соперник. Я действительно уважаю все, чего он смог добиться, что сделал для спорта. Но когда мы на трассе, я смотрю на него так же, как на любого другого. Это соперник, которого надо постараться обогнать.

Можешь вспомнить какой-то конкретный момент или эпизод, когда ты понял, что такое быть пилотом Ferrari?

Мне сразу вспоминаются две истории, обе из 2019 года. Первая – презентация машины и одновременно мой дебют в алой униформе. Помню огромное количество людей и то, как я волновался. Вторая история – победа в Монце. Тогда я осознал, что такое быть пилотом Ferrari, и воочию ощутил ту страсть, которую поклонники испытывают к этому бренду и этой команде.

Шарль Леклер, Ferrari F1-75 Фото: Эрик Юниус

Недавно мы беседовали с Карлосом, и он признался, что вынужден был приложить много усилий, чтобы найти общий язык с машиной F1-75. Насколько сложной эта задача стала для тебя?

Думаю, всем гонщикам пришлось в той или иной степени менять подход к управлению – хотя бы потому, что нынешние машины куда тяжелее прежних. Поначалу мне тоже пришлось адаптироваться, все получилось не сразу. С момента дебюта в Ф1 я ездил только на технике одного поколения, так что потребовалось кое-что поменять.

Мы очень здорово провели предсезонные тесты – у нас получилось сразу понять, на чем нужно сконцентрироваться и чего требуют новые машины в плане пилотажа. К первой гонке я уже освоился и чувствовал, что могу выжимать максимум. Лично мне нравился стабильный передок, но самое главное – старт сезона получился именно таким, как мне хотелось.

В следующем году Формуле 1 предстоит провести 24 этапа. Как ты собираешься пережить столь напряженный сезон?

Это и правда сложно – но все же не сравнить с тем, что чувствуешь после целого дня в зале. Усталость нарастает постепенно – и должен сказать, что до прошлого года я очень скверно справлялся с этим. Просто не мог понять, что иногда стоит от всего отключиться и провести три спокойных дня дома.

Я был постоянно занят, что-то делал. В этом году я ощутил, что такие паузы просто необходимы – и сразу увидел их пользу. В концовке прошлого сезона я был просто измотан, хотя сам не осознавал этого. А после Абу-Даби проболел две недели.

Через год тебя уже начнут спрашивать о будущем. Думал ли ты уже о том, что может быть после завершения вашего очень долгого контракта с Ferrari?

Мой контракт действует до конца 2024 года. Сейчас мне кажется, что до этого момента еще очень далеко. Я всегда любил Ferrari и хотел стать чемпионом мира в этой команде. Я и сейчас хочу этого, причем как можно скорее. Когда придет время, я всерьез задумаюсь о будущем. Но я действительно люблю эту команду.

Ты сказал, что хочешь стать чемпионом как можно скорее. Речь про 2023 год?

Именно! Я знаю, что президент [Джон Элканн] поставил задачу добиться этого к 2026 году. Но как гонщик я не готов думать о таком дальнем сроке. Мне не хватит терпения, потому я готовлюсь сделать все возможное, чтобы стать чемпионом мира уже в 2023-м.

Шарль Леклер, Ferrari Фото: Эрик Юниус