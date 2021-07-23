На старте спринта Mercedes ошиблась с температурой шин

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран При Великобритании, но на старте спринтерского заезда не смог сохранить первую позицию. На старте задние колеса болида Mercedes сорвались в легкую пробуксовку и британца опередил Макс Ферстаппен.

Технический директор чемпионской команды Джеймс Эллисон на неделе после Гран При Великобритании назвал причину неудачного старта – заодно чуть подробнее рассказав о схеме подготовки болида к началу заезда.

«Пилот старается оказаться на своей стартовой позиции с шинами, температура которых чуть выше оптимальной. Потому что машина будет некоторое время стоять на решетке и покрышки в этот момент будут остывать. Поэтому по пути к своей позиции пилот обычно несколько раз срывает колеса в пробуксовку, делает т.н. бернауты, чтобы слегка перегреть резину. И за время до момента, когда погаснут стартовые светофоры, температура покрышек в идеале падает до оптимальной.

В субботу Льюис сделал несколько бернаутов один за другим и очень хорошо разогрел шины. Честно говоря, температура в момент его остановки на позиции оказалась даже выше чем нужно. И это оказалось очень кстати. Потому что к моменту, когда все двадцать автомобилей заняли свои места на решетке, температура шин оказалась немного ниже той, на которую мы рассчитывали.

И когда Льюис начал отпускать подрулевой лепесток сцепления, шины не зацепились за асфальт как следует, а слегка провернулись. Это – непростой момент для гонщика, ведь если колеса будут проворачиваться и дальше, автомобиль не сможет нормально разогнаться. Но гонщик никогда не отпускает сразу лепесток полностью и дальше действует по ситуации.

Льюис отпустил лепесток до нужной точки – и, поскольку колеса начали буксовать, подержал его в этой промежуточной позиции чуть дольше чем обычно. Лишь немногим дольше, на один или два удара сердца – но на колеса весь крутящий момент попал с опозданием и в результате разгон у него вышел далеко не идеальным.

Причиной этого была наша небольшая ошибка при расчете оптимальной температуры шин в разные моменты прогревочного круга. Поскольку подготовка к старту – сложный процесс со множеством вводных, допустить такую ошибку не так и сложно. Но эти небольшие ошибки могут привести к заметным потерям».