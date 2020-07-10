На шлеме Феттеля появилась карта местности

Себастьян Феттель выступает на Гран При Штирии в шлеме обновленного дизайна.

Базовая структура дизайна осталась прежней – белый шлем пересекает полоса в цветах немецкого флага. Однако если раньше шлем был просто белым, теперь на поверхность белого цвета нанесены линии. Они представляют собой топографическую карту местности, в которой расположен автодром «Ред Булл Ринг».

В верхней части шлема эти линии складываются в стилизованную цифру 5 – стартовый номер, под которым выступает пилот.

Напомним, что в этом году уже не действует правило, ограничивающее возможности гонщиков менять дизайн шлема по ходу сезона. Определенная непоследовательность FIA при реализации этого ограничения вызвала в прошлом году нарекания пилотов – в том числе Даниила Квята.