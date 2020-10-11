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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

На Red Bull разглядели новую деталь подвески

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На Red Bull разглядели новую деталь подвески
Автор:
Соавтор: Джорджо Пиола

«Быки» рискнули использовать доработанный элемент без предварительной обкатки в пятничных тренировках

На автомобиле Макса Ферстаппена по ходу обоих субботних заездов Гран При Айфеля на «Нюрбургринге» стоял ранее не использовавшийся на трассе доработанный элемент задней подвески.  

Речь идет о проставке, которая закреплена на кулаке подвески и к которой крепится верхний треугольный рычаг – это решение, позволяющее установить рычаг выше, использует большинство команд. От ранее использовавшейся новая деталь отличается тем, что точка крепления рычага поднята еще чуть выше – и вдобавок в нижней части проставки сделан канал для протекания воздуха.

За эволюцией онфигурации этой детали внимательно следят технические комиссары. К примеру, в этом году в Австралии (после предварительной проверки машин) они потребовали от Mercedes запечатать аналогичные каналы. Однако это не значит, что «Быки» рискуют получить от судей аналогичное предписание – на болиде RB16 канал только уменьшает аэродинамическое сопротивление детали. В то время как конструкторы Mercedes сконфигурировали каналы так, чтобы повысить эффективность охлаждения тормозов – именно это и не удовлетворило технических комиссаров.

Детали задней подвески Mercedes W11; стрелки указывают на каналы, вызвавшие вопросы у техкомиссаров

Детали задней подвески Mercedes W11; стрелки указывают на каналы, вызвавшие вопросы у техкомиссаров

Фото: Giorgio Piola

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Обычно доработанные узлы и детали команды используют в квалификации и гонке только после обкатки на пятничных тренировках. На фоне отмены двух первых практик Гран При Айфеля австрийская команда решила рискнуть – и риск, судя по всему, оправдался. По словам Макса Ферстаппена, на «Нюрбургринге» задние колеса RB16 лучше держались за асфальт, чем две недели назад в Сочи. А в квалификации голландец, показавший 3-й результат, уступил ставшему 2-м Льюису Хэмилтону всего 0,037 секунды.

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Алекс Элбон также рассказал, что сразу почувствовал эффект от новых деталей: «Машина была весьма быстра и хороша в управлении с первых кругов в тренировке, я остался ей более чем доволен. Но и набор доработок в этот раз у нас весьма большой».

 

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Команды Red Bull Racing
Автор Маттео Нуньес

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