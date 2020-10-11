На Red Bull разглядели новую деталь подвески

На автомобиле Макса Ферстаппена по ходу обоих субботних заездов Гран При Айфеля на «Нюрбургринге» стоял ранее не использовавшийся на трассе доработанный элемент задней подвески.

Речь идет о проставке, которая закреплена на кулаке подвески и к которой крепится верхний треугольный рычаг – это решение, позволяющее установить рычаг выше, использует большинство команд. От ранее использовавшейся новая деталь отличается тем, что точка крепления рычага поднята еще чуть выше – и вдобавок в нижней части проставки сделан канал для протекания воздуха.

За эволюцией онфигурации этой детали внимательно следят технические комиссары. К примеру, в этом году в Австралии (после предварительной проверки машин) они потребовали от Mercedes запечатать аналогичные каналы. Однако это не значит, что «Быки» рискуют получить от судей аналогичное предписание – на болиде RB16 канал только уменьшает аэродинамическое сопротивление детали. В то время как конструкторы Mercedes сконфигурировали каналы так, чтобы повысить эффективность охлаждения тормозов – именно это и не удовлетворило технических комиссаров.

Детали задней подвески Mercedes W11; стрелки указывают на каналы, вызвавшие вопросы у техкомиссаров Фото: Giorgio Piola

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Обычно доработанные узлы и детали команды используют в квалификации и гонке только после обкатки на пятничных тренировках. На фоне отмены двух первых практик Гран При Айфеля австрийская команда решила рискнуть – и риск, судя по всему, оправдался. По словам Макса Ферстаппена, на «Нюрбургринге» задние колеса RB16 лучше держались за асфальт, чем две недели назад в Сочи. А в квалификации голландец, показавший 3-й результат, уступил ставшему 2-м Льюису Хэмилтону всего 0,037 секунды.

Алекс Элбон также рассказал, что сразу почувствовал эффект от новых деталей: «Машина была весьма быстра и хороша в управлении с первых кругов в тренировке, я остался ей более чем доволен. Но и набор доработок в этот раз у нас весьма большой».