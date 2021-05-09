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Формула 1 Новости

На работу в Red Bull претендует 600 мотористов

Автор:
, редактор

Кристиан Хорнер рассказал о поиске работников

На работу в Red Bull претендует 600 мотористов

В этом году Red Bull начала строительство собственного моторного департамента. Параллельно с оборудованием нового здания на базе в Милтон-Кинс, команда начала найм сотрудников. 

В Red Bull уже перебрались несколько сотрудников Mercedes. Босс немецкой команды Тото Вольф заявил, что австрийцы предлагали работу сотне членов Mercedes. Но по славам главы Red Bull Кристиана Хорнера, у его команды и так хватает кандидатов.

«Мы разместили объявление около месяца назад, – рассказал Хорнер. – Просто чтобы забросить сеть и посмотреть, кто в нее попадется. На данный момент у нас более 600 ответов, преимущественно от людей, уже работающих в нашей индустрии. Это очень воодушевляет».

Хорнер также оценил тех, кого удалось переманить у Mercedes: «Mercedes HPP отлично работает последние 15-20 лет, и они были очевидным местом поиска талантов для нас. Я очень рад тому, кого нам удалось нанять. Возможно, имена этих людей вам ничего не скажут, но на своих постах они среди лучших в индустрии».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Иван Матушкин

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