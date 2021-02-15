Команда McLaren представила публике автомобиль MCL35M, на котором пилоты коллектива в этом году будут выступать в чемпионате Формулы 1. Торжественное мероприятие прошло на базе команды в британском Уокинге.

McLaren – единственная команда Ф1, в межсезонье сменившая поставщика моторов: место силовой установки Renault за спиной гонщика занял двигатель Mercedes. Именно поэтому в индексе автомобиля на конце появилась еще одна буква М. Сохранение прошлогоднего обозначения MCL35 напоминает, что во время пандемии команды договорились с целью снижения расходов заморозить конструкцию болидов и использовать в нынешнем сезоне незначительно доработанные машины 2020 года.

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Из-за этого британский коллектив оказался в непростой ситуации. Использование новой силовой установки потребовало внесения изменений в конфигурацию задней части болида, которые имеют технологический характер и никак не сказываются на скорости машины. Одним из заметных отличий двух силовых установок является конфигурация турбонагнетателя. В случае c Renault он в целом похож на привычную турбину, в то время как у Mercedes две половины узла (т.н. «горячая» часть, через которую проходят выхлопные газы, и «холодная» часть, через которую проходит воздух по пути в цилиндры) расположены на определенном расстоянии друг от друга. Это серьезно влияет на конфигурацию других узлов, расположенных над двигателем.

На доработку шасси под новую силовую установку McLaren была вынуждена потратить т.н. жетоны – в Ф1 этим словом обозначается возможность доработать отдельную систему или часть машины в условиях ограничений. Каждая команда получила по два таких жетона – и все, кроме McLaren, смогли потратить их на работу со слабыми местами болидов.

Тем не менее, руководство коллектива уверено, что приняло правильное решение – хотя в теории могло договориться с Mercedes о переходе на немецкие моторы не этой зимой, а годом позже.

Любопытно, что логотипов немецкого бренда не будет ни на автомобилях McLaren, ни на комбинезонах ее пилотов – хотя символика Renault в прошлом году присутствовала и на болидах, и на командной экипировке. Еще один момент, на который можно обратить внимание – отсутствие в новом списке партнеров McLaren компании Akebono, которая в последние годы была поставщиком тормозных систем для британского коллектива.

Также важным событием в межсезонье стала замена одного из пилотов команды. На место Карлоса Сайнса, ушедшего в Ferrari, пришел Даниэль Риккардо, который два последних сезона провел в Renault.

Контракт австралийца с командой из Уокинга (как выяснилось по ходу презентации, он рассчитан на три года) обещает быть выгодным для обеих сторон. Риккардо – в отличие от Сайнса и своего нового напарника Ландо Норриса – может похвастаться победами в Гран При и опытом работы в такой успешной команде, как Red Bull. В то же время Риккардо переходит в более сильную команду – в прошлом году McLaren занял 3-е место в Кубке конструкторов, в то время как Renault осталась только 5-й. Вдобавок в Renault происходит серьезная перетряска руководящего состава: возглавлявший проект Сириль Абитбуль покинул компанию, а на его место пришел Давиде Бривио, добившийся успехов в MotoGP, но не имеющий опыта работы в Формуле 1. Все это вполне может сказаться и на атмосфере во французской команде, и на эффективности ее работы.

Единственным не самым приятным моментом для Риккардо станет существенное сокращение его доходов. По неофициальной информации, в Renault пилот зарабатывал по 20 млн евро в год, в то время как его зарплата в McLaren будет вдвое меньше.

За день до презентации Риккардо представил новую расцветку своего шлема.

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Для Риккардо новый сезон будет 11-м в чемпионате мира, для Норриса – 3-м. На счету австралийца 7 побед в гонках, дважды он становился бронзовым призером чемпионата (в 2014 и 2016 годах в составе Red Bull). Норрис лишь раз поднимался на подиум, а лучшим результатом британца в общем зачете пока является прошлогоднее 9-е место.

Примечательно, что за Риккардо в последние годы закреплен стартовый номер 3, а Норрис два года назад выбрал номер 4. Таким образом, две машины McLaren будут обозначаться двумя последовательными числами, начинася с нечетного. В Формуле 1 это явление долго было само собой разумеющимся: стартовые номера выделялись командам – и, к примеру, под номерами 3 и 4 долгое время выступала команда Tyrrell. Но стало редкостью, после того как числа стали закрепляться за конкретными гонщиками на все время их выступлений в чемпионате мира.

Впервые пилоты опробуют новую машину уже во вторник, во время т.н. съемочного дня на трассе Сильверстоун (километраж во время таких заездов ограничен 100 километрами, а также используются специальные шины, не использующиеся в гонках). А вечером McLaren проведет еще одну презентацию: публике представят новый дорожный суперкар под названием Artura. Если же дорожные машины вас не слишком интересуют, можно пересмотреть презентацию гоночного болида.