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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

На первой квалификации в Формуле 1 Мазепина подвели тормоза

Автор:
, Главный редактор

Россиянин столкнулся с проблемой, которая ранее на болидах Haas не проявлялась

На первой квалификации в Формуле 1 Мазепина подвели тормоза

Никита Мазепин объяснил как минимум один из своих разворотов по ходу квалификации Гран При Бахрейна проблемами с задними тормозами.

«Условия по ходу квалификации были непростыми. В том числе потому, что разница с условиями в дневной тренировке была ощутимой, – рассказал пилот пресс-службе команды Haas. – Температура заметно упала, ветер подул с другой стороны – а автомобили Формулы 1 весьма чувствительны к ветру.

Но главная проблема возникла с системой электронного управления задними тормозами. Тормоза не сработали синхронно, и казалось, что передних тормозов просто нет. Как будто вместо тебя кто-то ручник дернул. Из-за этого я заблокировал задние колеса в первом повороте и потерял контроль над машиной. Все произошло неожиданно: на тестах и по ходу тренировок такого не случалось.

Согласен ли я со словами Мика, что у нас есть шансы на попадание во второй сегмент? Думаю, что да, шансы есть. Сегодня мой круг был плох из-за всех этих проблем с тормозами. Но мы в любом случае знали, что первая квалификация будет непростой. Стоит шире смотреть на вещи и, когда что-то идет не так, не терять концентрации на важных вещах.

Вообще, если оценивать последние недели, могу сказать, что по завершении тестов я был в целом доволен ситуацией. Но потом что-то поменялось. И по ходу гоночного уик-энда с самого начала не все шло хорошо. Теперь главная задача – как можно быстрее вернуться к тем позитивным ощущениям, которые были на тестах».  

В итоговом протоколе квалификации Мазепин разместился на последней строчке. Это худший для россиян дебют на квалификациях Ф1 (впрочем, Сергей Сироткин на Гран При Австралии 2018 года был близок к такому результату, но все-таки смог стать 19-м). Лучше других российских пилотов свою первую квалификацию провел Даниил Квят: на Гран При Австралии 2014 года он показал 8-й результат.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Квалификация
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Кирилл Качнов

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