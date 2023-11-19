Формула 1 Гран При Лас-Вегаса
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На организаторов Гран При Лас-Вегаса подали в суд за удаление зрителей с трибун

Крупная юридическая контора из Невады начала тяжбу с устроителями нового этапа Ф1 в ответ на решение тех провести вторую пятничную тренировку без болельщиков

Адам Купер
Автор Адам Купер
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Полиция выводит болельщиков с трибун Гран При Лас-Вегаса

После того, как первая же сессия Ф1 на улицах Лас-Вегаса обернулась конфузом – в днище Ferrari Карлоса Сайнса влетела плохо закрепленная крышка дренажного люка, – заезды на уличной трассе пришлось остановить на несколько часов. 

Вместо полуночи, как было запланировано, вторая тренировка стартовала лишь в 2:30 ночи, когда все аналогичные люки были надежно запечатаны асфальтовой смесью. Но прошла она при пустых трибунах – организаторы удалили с них людей, так как не могли позволить переработку своего персонала. 

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Единственное, что предложили зрителям (да и то лишь тем, у кого были билеты только на первый день уик-энда) – это ваучер на 200 долларов для покупки сувениров в официальных магазинах Гран При.

Но теперь уже ясно, что расходы на эту историю окажутся куда больше. В субботу вечером стало известно, что теперь с местных промоутеров требуют $30 тысяч компенсации каждому человеку, кто не смог увидеть заезды. По мнению юристов, действия организаторов нанесли болельщикам «общий» и «особый» вред.  

Юридическая компания Dimopoulos совместно с бюро JK Legal & Consulting подали групповой иск от имени 35 тысяч зрителей, присутствовавших на трассе в четверг. 

В нем говорится «о нарушении контрактных обязательств, халатности и мошеннической торговой практике ответчиков», которыми выступают компании Las Vegas GP и TAB Contractors Inc – последняя занимается обслуживанием трассы.

Адвокат Стив Димопулос хорошо известен в Лас-Вегасе благодаря делам о компенсации за полученные травмы. Его портреты можно увидеть на многих рекламных щитах в городе. 

«Мы будем защищать права болельщиков, которые преодолели большое расстояние и заплатили небольшие деньги за билеты, но были лишены возможности получить впечатления», – заявил он. 

При этом в официальном заявлении юристов ошибочно утверждается, что вторая тренировка стартовала в 3:30 ночи – на час позже, чем это реально произошло. 

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

В документе сказано: «Уплотнения крышки люка, которые должны окружать ее, были установлены, обработаны и проверены ответчиком TAB в рамках контракта на работу на рассматриваемом участке дороги при подготовке к гонкам.

Работы на трассе, выполненные TAB, включая установку вышедшей из строя крышки люка и ее герметизацию, были завершены всего за несколько дней до так называемых "тренировочных заездов", и трасса на тот момент не была готова к гоночным мероприятиям».

Там же говорится, что «Формула 1 и/или ее подрядчики и организации по обеспечению безопасности были обязаны проверить трассу, чтобы убедиться, что она безопасна для использования гонщиками и готова к "тренировочным заездам"», но организаторы «не смогли обнаружить дефекты и/или плохую установку рассматриваемой крышки люка, запечатанной TAB, и не смогли гарантировать, что трасса готова к готова к "тренировочным заездам"».

Также утверждается, что для билетов предусмотрена полная компенсация их стоимости, если соревнования будут отменены – с точки зрения болельщиков ситуацию можно трактовать именно как отмену второй тренировки. 

«На момент подачи этой жалобы ни один из участников и/или приглашенных, которые приобрели билеты на тренировочное мероприятие и были лишены возможности присутствовать на нем не по своей вине, не получил возмещение за билеты и/или предложения такого возмещения», – сказано в иске.

Там же содержится требование о «денежном возмещении ущерба в сумме, которая справедливо и разумно компенсирует вред, причиненный ответчиками.

Кроме того, истцы требуют возмещения морального ущерба в сумме, которая будет определена присяжными и является справедливой и разумной с учетом умышленного, безрассудного и преднамеренного поведения ответчика».

Представители Ф1 отказались от комментариев ситуации после просьбы Motorsport.com, а в компании Las Vegas GP сообщили: «Мы не вправе комментировать судебные вопросы. Мы сосредоточены на том, чтобы наши фанаты могли получить интересный опыт в безопасных условиях, что всегда является нашим главным приоритетом».

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