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Формула 1 / Новость

«На один момент потерял равновесие». Хэмилтон и Росси рассказали о совместных заездах

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«На один момент потерял равновесие». Хэмилтон и Росси рассказали о совместных заездах
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Соавтор: Том Эррингтон
12 дек. 2019 г., 07:48

Организаторы мероприятия из Monster Energy до позднего вечера среды держали в секрете все, что происходило на трассе имени Рикардо Тормо в понедельник.Но в итоге стали известны подробности, и появились кадры с заездов.

В Валенсии Валентино России пилотировал Mercedes W08 2017 года, в то время как Льюис Хэмилтон ездил на Yamaha YZR-M1 2019 года, которую гонщик MotoGP использовал по ходу ноябрьского финале сезона на этой же трассе.

По итогам тестов Росси за рулем Mercedes уступил Хэмилтону 1,5 секунды на круге. А Льюис на одинаковом с Валентино мотоцикле отстал на четыре секунды – но важно учесть, что круг на байке занимает больше времени, чем на машине Ф1.

На этой неделе различные СМИ сообщили, что во время мероприятия Хэмилтон упал с байка и разбил его, хотя сам не получил травм. Эта информация и не подтвердилась, однако Льюис отметил, что одна помарка у него все же была.

«Ездить на байке было очень трудно. На один момент я потерял равновесие, но сохранил мотоцикл в целости», – сказал Хэмилтон Sky Sports.

 

Льюис приступил к тренировкам на байке еще в воскресенье, прислушиваясь к советам Франко Морбиделли касательно способов управления и траекторий. Льюис познакомился с прошлогодним чемпионом Moto2 еще на первом этапе сезона MotoGP в Катаре, куда приехал в качестве гостя поддерживаемой Petronas команды Yamaha SRT.

Шестикратный чемпион Ф1 не только давний поклонник мотоциклов – у него уже был опыт езды на гоночных байках. Примерно год назад он провел день в Хересе на Yamaha R1 M из Супербайка.

«Очень здорово видеть легенду вроде Валентино в машине, – продолжил Хэмилтон. – Я был очень рад за него, видя как он впервые изучал этот автомобиль. Я вспомнил свой первый раз, когда оказался за рулем машины Формулы 1, вокруг меня была вся команда, непередаваемые ощущения».

Согласно плану, в какой-то момент заездов оба гонщика одновременно оказались на трассе на байках. «Было классно выехать на трассу и увидеть Валентино передо мной на таком же мотоцикле», – добавил Льюис.

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Говоря об управлении байком MotoGP, Льюис отметил: «Это ракета. На ускорениях ощущения просто невероятные. Торможение совсем не такое, как у Ф1. И есть еще много других вещей, о которых нужно думать – положение тела и головы, передачи. Нужно сразу освоить множество вещей».

У Валентино Росси богатый опыт пилотирования техники Формулы 1. Начиная с 2002 года «Доктор» несколько раз тестировал машины Скудерии и даже впечатлил Михаэля Шумахера. Причем ходили слухи о том, что Валентино всерьез задумывается о дебюте в Ф1.

В последний раз Росси управлял машиной Ф1 в 2010 году, хотя и после он нередко оказывался за рулем четырехколесной гоночной техники. В Валенсии Валентино стал первым с 2018 года гонщиком MotoGP, который водил автомобиль Ф1 – до него заезды на Toro Rosso были у Марка Маркеса и Дани Педросы.

«Раньше я был большим фанатом Льюиса, но теперь я фанатею даже сильнее, – сказал Росси. – У нас был фантастический день, две высших автоспортивных категории не только встретились, но и работали вместе.

Я чувствовал себя настоящим гонщиком Ф1 по ходу дня. Я не хотел, чтобы этот день заканчивался. Я также ездил по трассе на YZR-M1 вместе с Льюисом. Разделить нашу страсть с ним – особый момент для команды.

Технически Валенсия – это сложная трасса. И сегодня было ветрено, поэтому в какой-то момент я подумал, что Льюису будет трудно продолжать заезды – но он смотрелся на байке блестяще и пилотировал очень уверенно. Я думаю, что ему было очень весело, а это главное».

Говоря о Mercedes W08, Валентино добавил: «Я уже ездил на машине Ф1 раньше, но с тех пор многое изменилось. Я был по-настоящему впечатлен автомобилем и его управляемостью, а также командой Mercedes, с которой здорово было работать. Они были очень приветливы и помогали мне быстро освоиться в машине.

Прежде всего в этой машине получаешь удивительное ощущение скорости. Перегрузки не доставляли больших проблем, но к ним нужно было привыкнуть. Как только я вошел в ритм, я мог атаковать. Это было очень приятно.

Мне очень понравилось делиться опытом [с Льюисом], и я думаю, что он тоже получил массу удовольствия, поскольку слезал с байка с большой неохотой! Надеюсь, что в будущем нас ждет еще много подобных мероприятий».

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Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP
Пилоты Валентино Росси В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Денис Буденков

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