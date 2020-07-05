На обоих Mercedes в гонке возникли непонятные неполадки КПП

Гонщики Mercedes финишировали в дебютном Гран При нового сезона Формулы 1 на двух первых позициях – хотя Льюис Хэмилтон и оказался в итоговом протоколе четвертым из-за судейского штрафа.

Несмотря на очередную победу и заметное преимущество в скорости над соперниками, по ходу дистанции возникли вопросы с работой коробок передач на обеих машинах W11 – инженеры рекомендовали пилотам не заезжать на поребрики, чтобы снизить ударные нагрузки на агрегаты.

Как рассказал Тото Вольф, ситуация не была критической, но ее причины пока непонятны.

«Все было довольно серьезно практически с самого старта, – объяснил глава Mercedes, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Сначала мы увидели неполадки у Валттери, а потом и у Льюиса. Это не было что-то такое, что может мгновенно приговорить машину. Но нам не удавалось понять, в чем дело.

Не вызывало сомнений, что причиной всему были вибрации, и именно поэтому мы сразу посоветовали гонщикам держаться подальше от поребриков. В какой-то момент даже возникло ощущение, что нам не стоит ожидать двойного финиша. Потому мы просто стремились спокойно завершить гонку».

Говоря о том, как в Mercedes планируют разбираться с возникшей проблемой, Вольф сказал: «Надежностью у нас занимается отличная группа инженеров во главе с Саймоном Коулом. Они должны все решить до следующей недели».

При этом Тото добавил, что неполадки с коробками вовсе не значили, что Боттасу и Хэмилтону запретили в концовке гонки бороться между собой. Когда австрийца спросили о командных приказах, вспомнив знаменитую историю «Мульти-21» в Red Bull, менеджер был весьма резок: «Не впадайте в паранойю. Тут нет ничего общего с «Мульти-21». Мы никогда не играем в такие игры, если только с одной из машин нет явных проблем. Мы никогда не вмешиваемся в борьбу пилотов по ходу первых гонок.

Они в полном праве соперничать между собой. У нас были неполадки на обеих машинах, так что мы просто рекомендовали им не заезжать на поребрики и перевести моторы в менее мощный режим, чтобы защитить их. И все, никаких приказов. Ни скрытых, ни явных».