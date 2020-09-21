На «Нюрбургринг» пустят 20 тысяч зрителей
Организаторы Айфельского Гран При объявили, что болельщики смогут прийти на трибуны
Формула 1 вернется на немецкую трассу впервые с 2013 года – уик-энд состоится 9-11 октября. Промоутеры согласовали возможность проведения заездов в присутствии зрителей. Для этого они разработали особую бесконтактную схему продаж билетов и распределили людей на трибунах с учетом социальной дистанции.
Примечательно, что рассаживать болельщиков будут не по отдельности, а блоками по четыре сиденья. Это позволит отправиться на Гран При компанией и сидеть рядом, но на некотором удалении от других.
Аналогичным образом будет решен и вопрос с парковкой, чтобы снизить вероятность контактов между людьми. При этом обязательно постоянное ношение масок.
Объявлено, что если в ближайшее время медики не зафиксируют вспышки заболеваемости коронавирусом, то ближе к этапу помимо 20 тысяч доступных сейчас в продажу поступят и дополнительные билеты.
Сейчас стоимость 3-дневного абонемента на «Нюрбургринг» составляет 199 евро.
Первой гонкой со зрителями в этом году стал Гран При Тосканы. Также поклонники Ф1 смогут прийти на трибуны 25-27 сентября в Сочи.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Айфеля Билеты
|Автор
|Норман Фишер