На новом шлеме Квята нашлось место Малевичу

Даниил Квят обнародовал дизайн шлема, в котором в этом году выйдет на старт Гран При России.

Выбору дизайна был посвящен специальный конкурс, который организаторы гонки в Сочи проводили совместно с социальной сетью Вконтакте. Подать заявку на конкурс мог любой желающий – при этом в дизайне требовалось каким-то образом отразить «национальный колорит» России.

Победительницей конкурса стала москвичка Мария Перелешина. При разработке дизайна она вдохновлялась работами художников-авангардистов Казимира Малевича и Ильи Чашника.

Слайдер Список Шлем Даниила Квята для Гран При России 2020 года 1 / 5 Шлем Даниила Квята для Гран При России 2020 года 2 / 5 Шлем Даниила Квята для Гран При России 2020 года 3 / 5 Шлем Даниила Квята для Гран При России 2020 года 4 / 5 Шлем Даниила Квята для Гран При России 2020 года 5 / 5

«Я люблю абстрактное искусство, поэтому мой выбор пал на этот вариант, – прокомментировал итоги конкурса сам Квят. – Мне кажется, что шлем выглядит довольно необычно и интересно».