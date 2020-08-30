На новом шлеме Квята нашлось место Малевичу
Необходимость выбрать один из предложенных болельщиками вариантов позволила Даниилу проявить свою любовь к абстрактному искусству
Даниил Квят обнародовал дизайн шлема, в котором в этом году выйдет на старт Гран При России.
Выбору дизайна был посвящен специальный конкурс, который организаторы гонки в Сочи проводили совместно с социальной сетью Вконтакте. Подать заявку на конкурс мог любой желающий – при этом в дизайне требовалось каким-то образом отразить «национальный колорит» России.
Читайте также:
Победительницей конкурса стала москвичка Мария Перелешина. При разработке дизайна она вдохновлялась работами художников-авангардистов Казимира Малевича и Ильи Чашника.
Шлем Даниила Квята для Гран При России 2020 года
Шлем Даниила Квята для Гран При России 2020 года
Шлем Даниила Квята для Гран При России 2020 года
Шлем Даниила Квята для Гран При России 2020 года
Шлем Даниила Квята для Гран При России 2020 года
«Я люблю абстрактное искусство, поэтому мой выбор пал на этот вариант, – прокомментировал итоги конкурса сам Квят. – Мне кажется, что шлем выглядит довольно необычно и интересно».
Читайте также:
Предыдущая новость
Хорнер: Mercedes уже использует концепцию Ньюи
Следующая новость
Власти Тосканы разрешили тифози посетить Гран При в Муджелло
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России
|Пилоты
|Даниил Квят
|Автор
|Кирилл Качнов