«На моем месте должен быть он». Льюису не понравился штраф Норриса

На трассе в Катаре участники Формулы 1 столкнулись с проблемой, которая уже проявляла себя не других этапах чемпионата. Конфигурация трассы в окрестностях Дохи устроена так, что сразу в нескольких местах по ходу круга самая быстрая траектория проходит по самому краю полотна, максимально близко к белой линии.

Из-за этого по ходу квалификации многим не засчитывали показанное время, а больше всего пострадали гонщики McLaren. По чистой скорости Ландо Норрис с Оскаром Пиастри стали вторым и четвертым, однако стартовать они смогут только с шестой и десятой позиций.

Читайте также: Стартовая решетка Гран При Катара

Говоря о такой ситуации, Льюис Хэмилтон, которому досталась третья позиция на решетке, начал с позитивной оценки новых поребриков, которые в значительной степени исправили положение.

«Думаю, они очень хороши, – сказал гонщик Mercedes. – Когда в четверг я проезжал по трассе на скутере, то решал, что они слишком высокие.

Но оказалось, что на деле эти поребрики делают свое дело. Когда ты заезжаешь за их высшую точку, то начинаешь терять время. Именно поэтому я полагаю, что на этой трассе нет необходимости контролировать соблюдение пределов трассы.

Нынешний порядок появился пару лет назад с новыми судьями. Но я считаю, что на моем месте должен быть Ландо.

А эти поребрики должны стать уроком для всех. Я бы установил такие на многих других трассах».

Валттери Боттас, Alfa Romeo C43 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Льюис добавил: «Эти бордюры подходят для MotoGP, их было бы здорово использовать, например, в Австрии [где гонка 2023 года превратилась в фарс, так как ее результаты были серьезно переписаны после финиша из-за штрафов за белую линию].

Здесь все правильно: ты можешь ехать быстро, используя всю ширину поребрика, но выехав за него, теряешь время. С такой системой просто не нужно никаких белых линий. Хотя решать, конечно, не мне».

Макс Ферстаппен согласился с соперником: «Это хорошее решение. Главное – чтобы те, кто выехали слишком широко, не получали за счет этого выигрыша.

На этой трассе, если твоя траектория слишком широкая, это вызывает только раздражение: машина начинает цеплять днищем, что может повредить его, и ты точно теряешь время.

Думаю, это серьезный шаг вперед по сравнению с последним разом, когда мы были здесь».

Формула 1 не приезжала в Катар в 2022 году, что позволило владельцам трассы провести ее серьезную реконструкцию.