На месте будущей трассы Ф1 в Рио обнаружили минное поле

Бразильский сайт GrandePremio утверждает, что в распоряжении агентства Sportlight оказались документы, в которых рассказывается о выводе военной базы (на месте которой планируют построить трассу «Рио Моторпарк») из эксплуатации.

Согласно документам, в 2014-15 годах на месте бывшего военного объекта было обнаружено и обезврежено около 167 тысяч предметов. Однако гарантировать полное отсутствие риска, находясь на этой территории, невозможно, поскольку разминирование не было полностью завершено. Из-за недостатка ресурсов работы были проведены не на всей территории бывшей военной базы.

Как будут выходить из этой ситуации организаторы строительства автодрома, неясно.

«Рио Моторпарк» планируется построить к 2021 году. В 2022-м бразильская трасса должна будет принять этап MotoGP. Также ведутся переговоры с Формулой 1, контракт которой с «Интерлагосом» заканчивается в 2020-м.