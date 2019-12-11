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Формула 1 / Новость

На месте будущей трассы Ф1 в Рио обнаружили минное поле

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На месте будущей трассы Ф1 в Рио обнаружили минное поле
Автор:
11 дек. 2019 г., 10:55

Оказалось, что на месте бывшей военной базы в Деодору, где планируют построить трассу для Формулы 1, находиться небезопасно.

Бразильский сайт GrandePremio утверждает, что в распоряжении агентства Sportlight оказались документы, в которых рассказывается о выводе военной базы (на месте которой планируют построить трассу «Рио Моторпарк») из эксплуатации.

Согласно документам, в 2014-15 годах на месте бывшего военного объекта было обнаружено и обезврежено около 167 тысяч предметов. Однако гарантировать полное отсутствие риска, находясь на этой территории, невозможно, поскольку разминирование не было полностью завершено. Из-за недостатка ресурсов работы были проведены не на всей территории бывшей военной базы.

Как будут выходить из этой ситуации организаторы строительства автодрома, неясно.

«Рио Моторпарк» планируется построить к 2021 году. В 2022-м бразильская трасса должна будет принять этап MotoGP. Также ведутся переговоры с Формулой 1, контракт которой с «Интерлагосом» заканчивается в 2020-м.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Денис Буденков

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