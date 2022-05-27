На машине Шумахера пришлось заменить компоненты мотора

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Мик Шумахер замедлился на третьем секторе трассы в Монако по ходу первой тренировки – и сообщил команде о неполадках в работе коробки передач. Инженер попросил гонщика больше не переключать передачи и возвращаться на пит-лейн, однако при заезде туда машина окончательно остановилась, и для ее эвакуации судьям даже пришлось вывесить красные флаги.

Как показало изучение машины, первопричиной проблем стала поломка кинетического мотор-генератора MGU-K. Из-за этого выросла нагрузка на коробку, и та тоже вышла из строя.

В итоге ко второй сессии на Haas Мика пришлась заменить и мотор-генератор, и коробку. Обе замены укладываются в лимит, отведенный правилами на сезон (восемь коробок и три MGU-K), потому не приведут к штрафной перестановке по решетке.

Кроме того, отказ MGU-K силовой установки Ferrari помешал в пятницу Валттери Боттасу. Тот успел проехать всего два круга – покинуть пит-лейн и вернуться обратно, – однако за это время получил еще и штраф за превышение скорости в боксах.