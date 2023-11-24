На машине Sauber до 2026 года не будет логотипов Audi

Нынешний сезон станет для Sauber последним под спонсорским именем Alfa Romeo – сотрудничество, которое началось в 2018 году, подошло к логическому завершению. С сезона-2026, когда в Ф1 начнут использоваться новые моторы, швейцарцы станут партнерами Audi – но до этого им предстоит выступать еще два года под своим историческим именем.

Так как Audi уже сейчас владеет значительной долей акций Sauber, многим было интересно, будут ли «Четыре кольца» каким-то образом представлены в облике или официальном названии команды по ходу переходного периода.

Однако в Sauber дали понять, что до смены регламента команда сохранит в этом смысле нейтралитет.

«Audi придет только в 2026-м, – сказал нынешний глава коллектива Алессандро Алюнни Брави, отвечая на вопрос Motorsport.com. – В коммерческом смысле важно обеспечить главный эффект именно в 2026-м, чтобы не размывать ощущения от появления Audi. Так что мы продолжим выступать как Sauber, опираясь на собственное наследие».

Ранее стало известно, что в декабре Sauber представит новое официальное название, включающее титульного спонсора.

Аллюни Брави отметил: «Мы уже распланировали следующие шаги. А с титульным партнером на два следующих года вообще договорились еще в начале 2022-го.

FIA опубликует заявочный лист на 2024 год примерно 10 декабря. Мы раскроем всю информацию в то же время, но не раньше официального анонса. У нас все предельно понятно с двумя следующими сезонами. И я бы попросил не называть их переходными. Это часть долгосрочной программы по выводу команды на новый уровень».

На протяжении двух следующих чемпионатом коллектив из Хинвиля продолжит использовать силовые установки Ferrari.

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Логотип Audi на шоу-каре Ф1

Фактор Audi

Также в Sauber прокомментировали слухи о том, будто у топ-менеджмента Audi в последнее время появились серьезные сомнения относительно программы в Ф1. Источником таких предположение стал уход с поста директора концерна Маркуса Дюсмана, который был одним из главных вдохновителей всего проекта. Известно, что сменивший его Гернот Долльнер далек не столь увлечен Формулой 1.

По словам Алюнни Брави, любые пересуды – некоторые даже уверяли, что всю программу на корню продадут Toyota – не имеют под собой оснований.

«Между Вегасом и Абу-Даби я заезжал [в штаб-квартиру Audi] в Ингольштадт, – рассказал глава Sauber. – И могу сказать, что все сохраняют верность проекту.

Люди преданы ему и работают изо всех сил. Мы знаем, что впереди сложная задача, но намерены выполнить ее».

Он добавил: «Решение о Формуле 1 утверждено советом директоров, подтверждено наблюдательным советом Audi, а затем и всей Группы VW. Это вопрос глобального уровня.

И смена гендиректора не повлияет на общий подход, так как это не решение отдельного человека или какого-то совета. Это выбор всей группы».