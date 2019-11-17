На машине Сайнса сменили силовую установку

Карлос Сайнс не смог показать время в субботней сессии из-за неполадок с мотором. Как подтвердили в McLaren позже, проблема возникла с проводкой системы зажигания.

Накануне гонки FIA подтвердила замены элементов силовой установки на машине испанца. Ему поставили шестой за сезон мотор, пятые турбину, MGU-H, MGU-K и батарею, и также четвертый блок управляющей электроники.

Эти замены никак не повлияют на стартовую позицию Сайнса, поскольку в протоколе квалификации он и так занял 20-е и последнее место.