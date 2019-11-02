На машине Переса заменили мотор, турбину и оба мотор-генератора
Наказание, из-за которого мексиканец начнет воскресную гонку с пит-лейна, позволило команде Racing Point установить несколько новых агрегатов и ничего на этом не потерять.
Вечером в пятницу команда Racing Point установила на автомобиль Серхио Переса четыре новых элемента силовой установки – двигатель внутреннего сгорания, турбонагнетатель и оба мотор-генератора (т.н. тепловой и кинетический).
Три из этих элементов стали уже пятыми по ходу сезона, а кинетический мотор-генератор – четвертым. В обычной ситуации за каждую из этих замен Перес получил бы штраф в виде потери 5-ти позиций на стартовой решетке – а после объединения наказаний (которое производится, если количество потерянных позиций превышает 15) был бы отправлен в конец решетке.
Однако ранее пилот Racing Point уже был «приговорен» судьями к старту с пит-лейн, так как не заехал на выборочное взвешивание по ходу пятничных тренировок. Таким образом команда использовала строгий пятничный штраф, чтобы установить на болид мексиканца новые агрегаты, ничего при этом не теряя.
Читайте также:
Предыдущая новость
Онлайн. Гран При США: квалификация
Следующая новость
Боттас прервал в Остине серию поулов Ferrari, Хэмилтон 5-й
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Сессия
|Третья тренировка
|Автор
|Кирилл Качнов
На машине Переса заменили мотор, турбину и оба мотор-генератора
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта