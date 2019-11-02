На машине Переса заменили мотор, турбину и оба мотор-генератора

Вечером в пятницу команда Racing Point установила на автомобиль Серхио Переса четыре новых элемента силовой установки – двигатель внутреннего сгорания, турбонагнетатель и оба мотор-генератора (т.н. тепловой и кинетический).

Три из этих элементов стали уже пятыми по ходу сезона, а кинетический мотор-генератор – четвертым. В обычной ситуации за каждую из этих замен Перес получил бы штраф в виде потери 5-ти позиций на стартовой решетке – а после объединения наказаний (которое производится, если количество потерянных позиций превышает 15) был бы отправлен в конец решетке.

Однако ранее пилот Racing Point уже был «приговорен» судьями к старту с пит-лейн, так как не заехал на выборочное взвешивание по ходу пятничных тренировок. Таким образом команда использовала строгий пятничный штраф, чтобы установить на болид мексиканца новые агрегаты, ничего при этом не теряя.