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Формула 1 / Гран При США / Новость

На машине Переса заменили мотор, турбину и оба мотор-генератора

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На машине Переса заменили мотор, турбину и оба мотор-генератора
Автор:
, Главный редактор
2 нояб. 2019 г., 20:55

Наказание, из-за которого мексиканец начнет воскресную гонку с пит-лейна, позволило команде Racing Point установить несколько новых агрегатов и ничего на этом не потерять.

Вечером в пятницу команда Racing Point установила на автомобиль Серхио Переса четыре новых элемента силовой установки – двигатель внутреннего сгорания, турбонагнетатель и оба мотор-генератора (т.н. тепловой и кинетический).

Три из этих элементов стали уже пятыми по ходу сезона, а кинетический мотор-генератор – четвертым. В обычной ситуации за каждую из этих замен Перес получил бы штраф в виде потери 5-ти позиций на стартовой решетке – а после объединения наказаний (которое производится, если количество потерянных позиций превышает 15) был бы отправлен в конец решетке.

Однако ранее пилот Racing Point уже был «приговорен» судьями к старту с пит-лейн, так как не заехал на выборочное взвешивание по ходу пятничных тренировок. Таким образом команда использовала строгий пятничный штраф, чтобы установить на болид мексиканца новые агрегаты, ничего при этом не теряя.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Сессия Третья тренировка
Автор Кирилл Качнов

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