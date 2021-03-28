На машине Переса ночью заменили элементы мотора

Команда Red Bull сообщила, что ночью на болиде Серхио Переса были заменены тяговая батарея и электронный блок управления силовой установки.

Эти события никак не скажутся на положении мексиканца на стартовой решетке – однако стоит вспомнить, что по ходу сезона команда может только по одному разу заменить без последствий батарею и электронный блок на каждой из своих машин. Каждая следующая замена будет считаться внеплановой и повлечет за собой штраф в виде потери позиций на стартовой решетке.

Днем раньше, перед квалификацией, те же элементы были заменены на болиде Пьера Гасли. Команда AlphaTauri, за которую выступает француз, тоже использует силовые установки Honda. И в связи с этим можно вспомнить, что в этом сезоне японская марка решила поставить своим командам версию силовой установки, которая изначально должна была появиться только в 2022 году. Что в теории может вызвать определенные проблемы с надежностью.

Впрочем, тот факт, что элементы были заменены, еще не значит, что они были неисправны и не могут быть использованы в будущем.

Сами представители Honda отметили, что элементы на машине Переса были заменены в целях предосторожности из-за «небольших отклонениях в имеющихся данных». При этом мотористы уточнили, что причины замены элементов на машинах Red Bull и AlphaTauri отличаются – но не стали уточнять, в чем заключается разница.