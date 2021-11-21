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Формула 1 / Гран При Катара Новости

На машине Леклера в квалификации треснул монокок. Его заменили

Еще несколько этапов назад монегаск в такой ситуации был бы вынужен стартовать с пит-лейна – но сейчас штраф ему не грозит

На машине Леклера в квалификации треснул монокок. Его заменили

Квалификация Гран При Катара стала для Шарля Леклера худшей в сезоне – если не считать Гран При России, где пилот в любом случае должен был получить штраф за замену силовой установки и поэтому даже не выезжал на трассу во втором сегменте. Сам пилот при этом был озадачен случившимся – по его словам, машина нормально вела себя по ходу субботней тренировки, а в квалификации внезапно потеряла темп.

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Позже у ситуации нашлось объяснение – сотрудники Ferrari обнаружили трещину в монококе машины под номером 16. Поэтому вечером механики пересобрали автомобиль Леклера с использованием нового монокока.

Потеря мест на стартовой решетке гонщику при этом не грозит – хотя еще сравнительно недавно замена монокока после начала субботней тренировки наказывалась стартом с пит-лейна. Это произошло, к примеру, с Даниилом Квятом на Гран При Австрии 2016 года, когда команда Toro Rosso была вынуждена заменить шасси после аварии в квалификации.

Однако уже по ходу нынешнего сезона соответствующий пункт исчез из спортивного регламента Ф1 (в связи с проведением этапов со спринтами). Впрочем, это не значит, что у команд появилась полная свобода действий. Во-первых, FIA одновременно дала коллективам понять, что менять шасси после начала субботней тренировки можно только в случае его повреждения – иначе же пилоту по-прежнему грозит старт с пит-лейна. Во-вторых, даже в случае замены поврежденного монокока штраф не будет назначен, если соответствующий запрос команда подала не позже чем через 3,5 часа после окончания квалификации.

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Mercedes в Катаре уступает Red Bull в прижиме – но быстрее в поворотах. Как так?
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