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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Леклер не выйдет на старт в Монако

По пути из боксов на решетку пилот Скудерии сообщил по радио о технических проблемах, устранить которые в срок не удалось

Леклер не выйдет на старт в Монако

После аварии в квалификации Скудерия проверила машину монегаска и сообщила, что коробка передач не требует замены. Однако когда пилот выехал из боксов за 40 минут до старта, то почти сразу сообщил по радио о неполадках с коробкой. 

 

Машину закатили в гараж, ее мотор продолжал работать. По мнению экспертов Sky F1 Мартина Брандла и Нико Росберга, речь может идти о программном обеспечении коробки, которое необходимо перезагрузить.  

Машина должна покинуть пит-лейн за 30 минут до старта (15:30 Мск), в противном случае гонщик обязан стартовать из боксов.

Обновление: Ferrari не успела выпустить машину, и теперь Леклеру предстоит начинать борьбу с пит-лейна. Первая стартовая позиция на решетке останется пустой.

Обновление 2: команда подтвердила, что Шарль не сможет стартовать в гонке. Причиной названа поломка левой полуоси его SF21 – тогда как удар об ограждение у бассейна пришелся на правую.

 

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию из Монако.

Текст новости был скорректирован 

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Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Сессия Гонка
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari

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