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Формула 1 / Гран При Катара Новость

«На машине будет побыстрее». Кими отказался от прогулки по трассе

Автор:
, Ответственный редактор

Впервые оказавшись в Катаре, пилот Alfa Romeo решил не проводить ритуал пешего ознакомления с новым для себя автодромом

«На машине будет побыстрее». Кими отказался от прогулки по трассе

За свою карьеру в Формуле 1 Кими Райкконен выступал на 34 разных трассах – в этот уик-энд катарский «Лосиал» станет 35-м в его послужном списке. И хотя чемпион мира 2007 года никогда прежде не стартовал в окрестностях Дохи, он решил не обходить трассу в четверг, как сделали его соперники.

«Приготовления прошли успешно, – рассказал финн журналистам. – Правда, прогулки по трассе у нас не было. Прежде всего потому, что мы прилетели лишь накануне поздно вечером. Может, еще пройдемся позже или постараемся раздобыть где-то велосипеды. Но вообще я гулять не собираюсь.

Да и на симуляторе мы эту трассу не пробовали. Все равно завтра ездить по ней на машине Ф1, а это всяко быстрее, чем пешком».

Говоря о самом «Лосаиле», он добавил: «Новые трассы – это всегда здорово. Я смотрел по ТВ, как здесь гоняется MotoGP. А теперь мы узнаем, как она подходит Ф1. 

Потом нас ждет еще одна новая трасса в Саудовской Аравии, а за ней Абу-Даби – я слышал, ее тоже переделали. Не знаю уж, как сильно она изменится, но концовка сезона должна получиться интересной».

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Кими Райкконен, Alfa Romeo, и Антонио Джовинацци, Alfa Romeo

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В преддверии Гран При Катара стало известно, что Alfa Romeo не продлит контракт с Антонио Джовинацци, которого заменит Гуанью Чжоу. Райкконен признался, что ему жаль итальянца, который был его напарником два последних года.

«Мне обидно за него, – сказал Кими. – Он очень приятный парень. Мы уже очень хорошо узнали друг друга, а знакомы еще со времен Ferrari. Но такие вещи случаются – надеюсь, он найдет хорошее продолжение и рано или поздно сможет вернуться в Ф1. 

Он заслуживает этого, но сейчас, увы, в Ф1 не так много машин. Гораздо меньше, чем тех, кто стремится сюда попасть. Но надежда остается».

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Дополнительная информация: Эрвин Ягги

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