На машине Алонсо за два Гран При отказали два мотора
Издание Autohebdo сообщает, что один из двигателей, использованный Alpine в Саудовской Аравии, пойдет под списание
Во время минувшей гонки Формулы 1 в Джидде пилот Alpine Фернандо Алонсо шел в первой десятке, пока ближе к концу гонки его не подвел двигатель. К сожалению для испанца, его A522 не смогла продолжить движение, и Алонсо пришлось досрочно завершить гонку.
По словам директора коллектива Лорана Росси, которого цитирует издание Autohebdo, проблема была в водяном насосе. Alpine изначально была намерена заменить эту часть, однако это оказалось невозможным.
«Проблема в том, что эта деталь [водяной насос] интегрирована в двигатель, – говорит Росси. – В конце концов она разрушилась и упала на дно охлаждающего контура мотора. Если бы мы хотели достать эту часть, то нам пришлось бы сорвать пломбу и полностью разобрать двигатель. Соответственно, этот мотор окончательно для нас потерян».
Это означает, на предстоящем этапе в Австралии, который пройдет с 8 по 10 апреля, на автомобиль Алонсо поставят третью силовую установку. Если первый двигатель, который сменили перед гонкой в Джидде, окажется неработоспособным, то у Alpine возникнут проблемы: в течение сезона без штрафных санкций можно использовать только три силовых установки.
Напомним, что перед началом сезона Renault сменила концепцию мотора, поставив мощность выше надежности.
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