«На Мальдивах я умру». Вольф отказался уходить из Ф1

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После рекордных восьми титулов подряд Mercedes оказалась далеко от лидеров после смены регламента в нынешнем сезоне. Глобальные сложности с машиной W13 отбросили пилотов далеко назад от группы лидеров – два подиума в четырех прошедших Гран При стали прежде всего следствием неудач соперников, а не результатом собственной скорости.

На недавнем этапе в Имоле самый успешный пилот в истории Ф1 Льюис Хэмилтон с трудом вышел из первого сегмента квалификации, а в обеих гонках финишировал далеко за десяткой.

После клетчатого флага в воскресенье глава команды Тото Вольф даже извинился перед британцем по радио за недостаточно быструю машину.

Хотя Mercedes остается третьей в Кубке конструкторов, после недавних триумфов такие результаты едва ли устраивают хоть кого-то в команде или штутгартском концерне. В этой связи в паддоке множатся слухи, будто Вольф готовится продать свою долю в проекте и покинуть Ф1.

Однако сам австриец, которому в январе исполнилось 50 лет, признался, что не может представить себя беззаботно отдыхающим на пляже у теплого моря.

«Проблема в том, что на Мальдивах я умру без всего того, чем занимаюсь здесь, – признался Тото репортерам в Имоле. – Работа в команде, ее развитие – это то, от чего я действительно получаю удовольствие.

Формула 1 сейчас переживает крутой подъем. С точки зрения прибылей все складывается очень здорово, да и вообще это именно то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь.

Так что вопрос [об уходе] пока просто не возникал. Это не тот случай, когда сотрудник или руководитель говорит: "Я все сделал, сейчас проект на пике, а я пойду. Оно будет работать и без меня. А мне пора"».

На вопрос о том, чем он объясняет столь масштабные сложности Mercedes в нынешнем сезоне, Вольф ответил: «Я был бы рад сказать, что наши сотрудники просто не могли разучиться выполнять свою работу, однако результаты на трассе свидетельствуют об ином.

Всегда важно реально смотреть на вещи. Мы поступаем именно так, потому говорим: "Дерьмово, мы ошиблись". Это необходимо принять.

В чем именно ошибка? Прежде за время моей работы мы собрали восемь [титулов] из восьми возможных. Но теперь проигрываем далеко не три десятых.

Но если говорить о развитии команды, о наших ценностях – то пусть ощущения и неприятные, но они необходимы для дальнейшего движения вперед. Непогрешимых нет, и сейчас мы видим это особенно четко. Но команда способна переломить такое развитие событий».

В сезоне-2021 у Mercedes были два отрезка – из четырех и пяти гонок подряд – без единой победы. Более продолжительный «сухой» период команды можно найти только в догибридном 2013 году.