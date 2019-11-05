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Формула 1 / Гран При США / Новость

«Страшно». Грожан исключил переход в NASCAR

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«Страшно». Грожан исключил переход в NASCAR
Автор:
, Редактор
5 нояб. 2019 г., 07:27

Пилот Haas в Остине получил шанс прокатиться на гоночном Ford Mustang главной американской серии сток-каров – после чего исключил свои выступления на подобной технике.

Накануне гоночного уик-энда Гран При США пилоты Haas Кевин Магнуссен и Ромен Грожан получили возможность опробовать автомобиль NASCAR команды Stewart-Haas – Джин Хаас владеет обоими коллективами. Сначала за руль Ford Mustang сел совладелец команды и участник американских гонок Тони Стюарт, а потом и пилоты Ф1.

После такого опыта Грожан признался, что не станет выступать в чемпионате NASCAR даже после завершения карьеры в чемпионате мира.

«Было здорово, – признался Ромен журналистам. – Пересев в Формулу 1, я почувствовал, насколько у нас больше прижимной силы. Но вчера тоже было интересно. Тони Стюарт сначала прокатил нас с Кевином, а потом пустил за руль. Очень непохожая машина, у нее тормозной путь составляет двести метров. Зато обгонять на торможении проще.

Но переходить в NASCAR я точно не хочу. Не люблю овалы, и вообще мне просто страшно. Именно овалы меня пугают, они мне не подходят. Меня учили другому. Однако между делом еще раз сесть за руль этой машины – почему бы и нет?»

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Пилоты Ромен Грожан В Магазин
Автор Сергей Иванов

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