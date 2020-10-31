На Квята навели тоску «глупые белые линии»

Даниил Квят в шутку предположил, что хорошими результатами в квалификации Гран При Эмилии-Романьи команда AlphaTauri обязана осенней листве. Такую догадку российский пилот высказал, после того как не смог найти серьезную причину столь удачного субботнего выступления на трассе в Имоле. Напомним, 8-е место Квята в квалификации стало лучшим результатом пилота в сезоне, а 4-е место Пьера Гасли – повторением лучшего результата француза в карьере.

Ранее, в июне, AlphaTauri провела в Имоле тесты с использованием сразу двух машин – болида двухлетней давности и автомобиля этого сезона. Однако, по мнению Квята, ограничения в рамках этих тестов (пробег наиболее современного болида был ограничен 100 км, причем с использованием специальных шин, отличающихся от резины непосредственно для гонок) не позволяли собрать информацию, которая была бы полезной по ходу Гран При.

Пилот также не смог увязать успех на квалификации с какими-то особенностями болида. «Может быть, нам хорошо подходит эта приятная на вид сухая листва?» – пошутил пилот, общаясь с журналистами.

«Машина была быстра с самого начала – и само собой, это было приятно, – рассказал Квят о впечатлениях от субботнего дня. – В первом сегменте квалификации я сразу же показал лучший круг – такой, что можно было ограничиться одной попыткой. Мы так и сделали, сэкономили комплект мягких шин и смогли в третьем сегменте в каждой попытке использовать свежие шины. Что, само собой, пошло нам на пользу.

Порадовало, что на каждом быстром круге я прогрессировал, находил возможность стать еще чуть быстрее. На последнем круге я чувствовал себя так уверенно, что ожидал результата получше, чем показал на самом деле. Но в любом случае это был одновременно аккуратный и весьма быстрый круг».

Но больше всего эмоций у российского пилота вызвал не результат квалификации, а ситуация с наказаниями за нарушение границ трассы. По ходу тренировки судьи аннулировали несколько десятков кругов, имели место такие наказания и в квалификации – и, по мнению Квята, такой подход лишь создает гонщикам лишние трудности.

«Нам не нужны все эти белые линии. Засыпать все старым добрым гравием, и если ты за пределами трассы – ты теряешь время в гравии и никто не тратит время на эту глупость с белыми линиями, на выяснение вопроса, пересек ты там что-то или нет. Нынешняя ситуация наводит тоску – ведь это сказывается на езде и убивает хорошие впечатления от классной трассы.

В Муджелло, к примеру, лежит гравий – и все пилоты согласны, что это самый лучший вариант. Но на многих других трассах по какой-то причине от гравия избавляются – и в результате надо искать какое-то новое решение. Я говорил об этом на брифингах – но, к примеру, сегодня не было возможности и желания втягиваться в долгие дискуссии перед квалификацией.

Многие пилоты согласны со мной. Правда, ситуация в 9-м повороте особенно никого не возмущала – за исключением меня. Но так часто бывает: пока у тебя не аннулировали круг, ты не напрягаешься. Поэтому я готов адаптироваться – хотя по-прежнему считаю неправильным необходимость трястись над тем, чтобы не пересечь эту глупую белую линию. Но вот по ситуации в 15-м повороте большинство пилотов согласно с тем, что история с границами трассы делает жизнь пилотов заметно сложнее».